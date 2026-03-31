UPDATE. 19.57. Șeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut de procurorii DNA. Anton va fi înaintat instanței cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 18.55. Un total de aproape 500.000 de euro cash au fost găsiți de procurorii DNA în timpul celor 23 de percheziții care îl vizează pe șeful ARR, Cristian Anton. Banii cash erau depozitați nu numai în cutii pentru pantofi, ci și într-o valiză, la un loc de parcare sau păstrați pe mobila de bucătărie. Cazul este instrumentat de DNA Cluj.

UPDATE. Procurorii DNA au găsit în total 350.000 de euro cash la percheziții la Cristian Anton de la ARR. Unele sume erau și în lei (77.000 lei), restul acestora fiind în euro, până la suma de 350.000 în euro, toate pitite în cutii pentru pantofi.

Cristian Anton se află, alături de alte persoane, în audierea procurorilor DNA.

UPDATE. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, întrebat la Brașov, despre anchetarea lui Cristian Anton, care a fost șeful său de cabinet: „Am văzut și eu această știre în această dimineață. Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat, dar vă repet: dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru. Cine nu respectă legea – plătește„.

UPDATE. DNA informează oficial că derulează ​percheziții ​în ​23 ​de ​locații ​din ​mun. ​București ​și ​județele ​Bacău, ​Dolj, ​Timiș ​și ​Vâlcea, ​respectiv ​la ​sediul ​unei ​instituții ​publice, ​la ​domiciliile ​unor ​persoane ​fizice ​și ​sediile ​unor ​societăți ​comerciale.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

UPDATE. „În perioada 2024- prezent, mai multe persoane fără calitate au apelat la deținători de școli de atestate aferente transportului de persoane/ mărfuri, care au intermediat obținerea atestatelor într-o manieră ilicită, solicitând diverse sume de bani în scopul traficării influenței pe care o aveau față de funcționari publici din cadrul Autorității Rutiere Române, care făceau parte din comisiile de examinare aferente obținerii atestatelor, candidații neprezentându-se la examen și fiind cu toate acestea admiși în urma așa zisei susțineri a examenului, sau prezentându-se și primind în sala de examinare, de la examinatorul ARR, foaia de răspunsuri corecte, parte din suma de bani colectată ajungând la aceștia cu titlu de mită”, arată surse judiciare.

În timpul perchezițiilor, procurorii DNA ar fi găsit 50.000 de euro la un domiciliu din București și bani în cutii la un domiciliu din Timișoara.

UPDATE. Potrivit unei declarații de avere din 2023, Cristian Anton, director general ARR, deține o casă de locuit în Timiș, are un cont curent deschis la ING Bank, datorii de 35.000 de euro până în 2031 la BRD și a încasat salarii atât de la ARR, cât și de la Ministerul Transporturilor. În 2023, Cristian Anton încasa indemnizații și de la SN Aeroportul Traian Vuia Timișoara dar și de la Danube Bridge Vidin Calafat AD.

Procurorii DNA fac percheziții în această dimineață la Autoritatea Rutieră Română, suspectând săvărșirea mai multor fapte de corupție.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

În atenția procurorilor se află chiar directorul ARR, Cristian Anton.

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie cu răspunsurile oferite în timpul examenului, contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar, așa că procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București ci și în județe ca Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice, suspecții urmând să fie aduși la București.

La domiciliile unor persoane, procurorii DNA au găsit deja sume de bani.