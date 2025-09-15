Alphabet atinge pentru prima dată o capitalizare de piață de 3 miliarde de dolari

Alphabet, compania-mamă a Google, a depășit pentru prima dată pragul de 3 miliarde de dolari capitalizare de piață, după ce acțiunile sale de clasa A au urcat cu 4,6% la 251,88 dolari, iar cele de clasa C cu 4,5% la 252,30 dolari, ambele atingând niveluri record.

Astfel, Alphabet se alătură grupului exclusivist din care fac parte Apple și Microsoft, în timp ce Nvidia a trecut deja de 4 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Creșterea valorii a fost impulsionată de o decizie a unui judecător federal din SUA care a permis companiei să își păstreze controlul asupra browserului Chrome și a sistemului de operare mobil Android, un moment decisiv pentru gigantul tehnologic, adesea vizat de autoritățile de reglementare.

De asemenea, rezultatele solide ale diviziei de cloud computing au întărit încrederea investitorilor: veniturile acesteia au urcat cu aproape 32% în al doilea trimestru, depășind estimările, în timp ce investițiile în cipuri proprii și în modelul de inteligență artificială Gemini au început să genereze profit.