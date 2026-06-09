Anthropic lansează două noi modele de IA și susține că au performanțe superioare în programare și cercetare științifică

Claude Fable 5 este destinat utilizării generale și înlocuiește modelele anterioare din gama Claude. Potrivit companiei, acesta a obținut cele mai bune rezultate în aproape toate testele comparative utilizate pentru evaluarea modelelor de inteligență artificială.

În benchmark-ul SWE-Bench Pro, care măsoară capacitatea modelelor de a rezolva probleme reale de inginerie software din depozite publice GitHub, Fable 5 a obținut un scor de 80,3%, comparativ cu 69,2% pentru Claude Opus 4.8.

De asemenea, potrivit companiei modelul a înregistrat performanțe superioare în analiza documentelor complexe, interpretarea tabelelor și graficelor, precum și în procesarea imaginilor.

Anthropic susține că Fable 5 poate extrage informații precise din ilustrații științifice detaliate și poate recrea codul sursă al unei aplicații web pornind doar de la capturi de ecran.

Mythos 5, orientat către cercetare avansată și securitate cibernetică

Cel de-al doilea model, Claude Mythos 5, nu este disponibil publicului larg și este oferit momentan doar unui grup restrâns de parteneri.

Potrivit Anthropic, acesta este optimizat pentru domenii specializate precum securitatea cibernetică și cercetarea biomedicală.

Compania afirmă că Mythos 5 a accelerat de până la zece ori anumite etape ale procesului de proiectare a medicamentelor și a fost capabil să desfășoare autonom activități complexe de bioinformatică.

Într-un experiment intern, modelul a identificat ținte biologice, a utilizat instrumente de proiectare a proteinelor și a corectat singur erorile apărute pe parcursul procesului, generând candidați promițători pentru dezvoltarea unor noi tratamente.

Anthropic susține, de asemenea, că Mythos 5 este primul model capabil să formuleze în mod consecvent ipoteze științifice originale și plauzibile în domeniul biologiei moleculare.

Acces restricționat din motive de securitate

Compania a precizat că performanțele ridicate ale modelului Mythos 5 ridică și probleme de siguranță, în special în domenii precum securitatea informatică și biologia sintetică.

Din acest motiv, accesul este limitat în prezent la parteneri selectați în cadrul programului Project Glasswing, dezvoltat în colaborare cu guvernul Statelor Unite ale Americii.

Pentru modelul Fable 5, Anthropic a implementat sisteme automate care detectează solicitările considerate riscante și le redirecționează către un model mai puțin performant, Claude Opus 4.8.

Potrivit companiei, peste 95% dintre sesiunile utilizatorilor nu sunt afectate de aceste filtre.

Prețuri aproape duble față de generația precedentă

Atât Fable 5, cât și Mythos 5 au un cost de 10 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 50 de dolari pentru un milion de tokeni generați, aproape dublu față de modelul Claude Opus 4.8.

Fable 5 este disponibil imediat prin API-ul Anthropic și pentru clienții Enterprise cu facturare în funcție de utilizare, urmând să fie introdus treptat și pentru utilizatorii serviciului Claude.ai.

Anthropic afirmă că noile modele reprezintă un pas important către sisteme de inteligență artificială capabile să gestioneze sarcini complexe pe perioade lungi de timp și să contribuie la activități de cercetare și dezvoltare la nivel avansat.