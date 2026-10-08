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Are doar 19 ani și a convins unul dintre cele mai mari fonduri din Silicon Valley să-i dea 11 milioane de dolari

Un tânăr de 19 ani din San Francisco a strâns 11 milioane de dolari pentru startup-ul său. Compania vinde Core, un computer fără ecran, de 3.499 de dolari, gândit să ruleze non-stop agenți personali de inteligență artificială.
Are doar 19 ani și a convins unul dintre cele mai mari fonduri din Silicon Valley să-i dea 11 milioane de dolari
Andreea Tobias
08 oct. 2026, 09:51, Știrile zilei
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Runda de finanțare a fost condusă de Andreessen Horowitz, unul dintre cele mai cunoscute fonduri de capital de risc din SUA, care a investit în Facebook, Instagram, GitHub, Coinbase și Slack, relatează TechCrunch.

Fondatorul, Zain Javaid, își descrie produsul drept un „creier într-o cutie”.

 

Un computer care lucrează în locul tău

Spre deosebire de un computer obișnuit, Core este proiectat ca agenții AI să funcționeze fără pauză și să lege între ele datele din calculator, aplicații și dispozitivele inteligente din casă. Nu are ecran propriu și este controlat de pe telefon, printr-o aplicație care are și mod vocal.

Ideea pe termen lung, spune Javaid, este ca inteligența artificială să nu mai aștepte instrucțiuni, ci să recunoască singură situațiile în care poate ajuta. Ca exemplu, el a dat un scenariu în care Core leagă pulsul crescut al utilizatorului, nopțile lucrate până târziu și sezonul de gripă. Pe baza lor, aparatul îl avertizează că s-ar putea îmbolnăvi.

Toate datele sunt procesate pe dispozitiv, criptat, potrivit publicației pakistaneze de tehnologie TechJuice. „Utilizatorul deține totul”, a declarat Javaid, adăugând că aparatul funcționează și dacă Ghost își închide porțile.

Ce primești pentru 3.499 de dolari

Prețul include o placă grafică Nvidia RTX Pro 4000 SFF Blackwell, destinată rulării modelelor AI. Aparatul mai are un procesor AMD Ryzen 5 7600, 64 GB de memorie RAM și un SSD de 1 TB, notează publicația britanică International Business Times. Vine cu trei modele AI preinstalate, Qwen 3.8-Next, Qwen 3.8-27B și Gemma 4-31B, iar alte modele pot fi descărcate de pe Hugging Face.

Javaid a spus că prețul „reflectă hardware-ul și software-ul lui Core, construite special pentru a rula agenți AI”. Aparatele sunt asamblate în San Francisco, iar primele livrări sunt programate pentru sfârșitul lui octombrie.

De ce nu se teme de giganții tehnologiei

Javaid nu pare îngrijorat de concurența marilor companii. Faptul că au componentele necesare nu înseamnă că au construit deja același produs, a explicat el, potrivit Blic. Cea mai mare provocare nu este hardware-ul, ci software-ul care trebuie să permită modelului AI să înțeleagă viața utilizatorului, să rețină contextul și să acționeze singur.

Ghost mai are trei cofondatori: Nicholas Chua, tot de 19 ani, Yifei Chen, de 24, și Gautam Sharda, de 23.

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