China schimbă strategia în cursa AI: aplicații pentru fiecare industrie și brevete de vânzare

În ultimii ani, atenția a fost concentrată pe chatboturi similare cu ChatGPT, capabile să genereze texte sau să răspundă la întrebări. Acum însă, companiile vor să folosească AI pentru sarcini concrete din business. Miza nu mai este doar tehnologia în sine, ci capacitatea de a o transforma rapid în venituri.

Potrivit unei analize publicate de CNBC, firmele chineze nu mai consideră suficiente modelele generale de tip „large language model”, precum DeepSeek, ci caută aplicații adaptate domeniilor precum juridic, financiar sau resurse umane.

De la chatbot la business

Alibaba.com – platformă care conectează milioane de firme din SUA și Europa cu furnizori din China – încearcă să ducă AI-ul exact în această direcție.

Președintele companiei, Kuo Zhang, a declarat că Alibaba caută parteneriate cu firme din SUA care dezvoltă modele AI specializate, capabile să înțeleagă legislația, regulile financiare sau procesele de resurse umane din fiecare țară.

Compania a lansat recent Accio Work, o versiune îmbunătățită a platformei sale de sourcing, prin care firmele găsesc furnizori și produse, cu funcții de inteligență artificială integrate. Instrumentul permite, de exemplu, căutarea rapidă de produse și componente, completarea automată a documentelor vamale sau calcularea marjelor de profit.

Astfel de funcții devin importante într-o perioadă în care taxele comerciale se schimbă rapid, iar firmele au nevoie de decizii rapide.

Parteneriate externe pentru reguli locale

Un punct cheie este colaborarea cu firme din afara Chinei. Modelele AI locale nu pot acoperi ușor diferențele dintre legislațiile naționale, iar companiile caută soluții externe pentru a rezolva această problemă.

Scopul este ca un antreprenor să poată transforma rapid o idee într-un produs și să îl vândă pe piețe diferite, fără să fie blocat de birocrație.

Start-up-uri și idei noi

Tendința nu este vizibilă doar la giganți. Startup-ul MagicPen Bio – o companie tânără din China care dezvoltă soluții de biotehnologie – produce plante care luminează în întuneric, folosind cercetarea biologică asistată de AI. În loc să exporte plantele – dificil de transportat – compania vinde tehnologia din spate, pentru care are deja aproximativ 20 de brevete.

Fondatorul estimează venituri de circa 200 de milioane de yuani (aproximativ 29 de milioane de dolari) în acest an și caută parteneri în SUA și Orientul Mijlociu.

Brevetele, noua marfă

Această nouă orientare spre vânzarea tehnologiei este susținută și la nivel oficial. La Zhongguancun Forum, desfășurat săptămâna trecută, la Beijing, multe dintre produsele expuse nu erau bunuri fizice, ci brevete.

Evenimentul a fost prezentat ca un târg mondial unde companiile pot „cumpăra” și „vinde” tehnologie la nivel internațional. Practic, firmele nu mai încearcă doar să vândă produse finite, ci și idei, soluții și procese tehnologice care pot fi folosite direct de alți producători.

Noua abordare permite companiilor să câștige bani mai rapid din cercetare, fără să mai suporte costurile de producție și distribuție. În același timp, cumpărătorii pot folosi tehnologia pentru a dezvolta produse adaptate piețelor locale.

Tendința arată o schimbare mai largă în economia chineză: accentul se mută de la producție în masă la inovare și valorificarea proprietății intelectuale.

Problemele inteligenței artificiale

Chiar și în domenii spectaculoase, cum ar fi roboții umanoizi, provocările sunt similare: lipsa datelor reale. Spre deosebire de chatboturi, care pot fi antrenate pe cantități mari de text, roboții au nevoie de informații din lumea fizică – mișcări, gesturi, interacțiuni – mult mai greu de colectat și standardizat.

AI-ul din lumea reală

La forumul de la Beijing, mai mulți lideri ai startup-urilor din domeniu au spus că aceasta este una dintre cele mai mari bariere în dezvoltare.

De exemplu, compania Linkerbot, care dezvoltă roboți umanoizi, încearcă să rezolve problema prin crearea unei baze de date cu abilitățile mâinii umane: de la mișcări simple până la gesturi fine, care țin de dexteritate. Scopul este ca roboții să poată învăța aceste acțiuni și să le reproducă în situații reale.

Fondatorul companiei a declarat că vrea să cartografieze aceste abilități în următorii ani, pentru a permite roboților să execute sarcini complexe și, în timp, chiar să asambleze alte componente.

Problema datelor arată și limita actuală a AI: tehnologia funcționează bine în mediul digital, dar devine mult mai dificil de aplicat în lumea reală, unde variabilele sunt greu de controlat.