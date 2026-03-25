Cum să faci bani online în 2026 / Aplicațiile care te plătesc ca să stai pe net

Nu-ți promite nimeni venituri uriașe, dar nici pe zero nu ieși. Există aplicații numeroase care te plătesc ca să îndeplinești anumite sarcini, iar, cu perseverență, poți să câștigi un ban cinstit doar cu un telefon și o rețea wi-fi. Iată câteva dintre ele.
Luiza Moldovan
25 mart. 2026, 15:04, Social

Ai un telefon și o conexiune la internet? E suficient să te apuci să faci bani online.

Poate că sună dubios de simplu, dar milioane de useri din toată lumea ar susține contrariul.

Există aplicații prin care poți să-ți rotunjești veniturile, iar, dacă tot stai cu orele online, poți să-ți și monetizezi acest timp.

E adevărat, nu-ți trebuie aptitudini deosebite, dar ai nevoie, totuși, de perseverență.

Îți prezentăm câteva dintre cele mai populare opțiuni, fiecare cu specificul său.

Testare și tehnologie

Prolific
Platformă axată pe studii academice. Participi la cercetări realizate de universități și ești plătit corect, de obicei peste media pieței, prin PayPal.

UserTesting
Câștigi bani testând site-uri și aplicații. Practic, îți înregistrezi ecranul și vocea în timp ce folosești un produs digital și oferi feedback.

uTest
Pentru cei atenți la detalii: ești plătit să găsești erori (bug-uri) în aplicații sau site-uri. Poate deveni chiar un punct de plecare într-o carieră în IT.

Sondaje plătite

Triaba România
Completezi sondaje și primești bani sau vouchere (eMAG, H&M, Kaufland). Avantajul este transparența câștigurilor afișate înainte.

LifePoints România
Una dintre cele mai populare platforme de sondaje. Câștigi puncte pe care le transformi în bani (PayPal) sau vouchere.

TGM Panel România
Sistemul e jignitor de simplu: răspunzi la chestionare și primești bani direct în contul PayPal. Fără complicații inutile.

Toluna Influencers
Pe lângă sondaje, poți testa produse sau participa la discuții. Câștigurile vin din puncte convertibile în bani sau vouchere.

Micro-taskuri și activități online

clickworker
Primești sarcini mici (scriere, categorisire, verificare date) și ești plătit constant. Ideal pentru venituri regulate din taskuri simple.

ySense
Platformă mixtă: sondaje, taskuri și oferte plătite. Practic, ai mai multe surse de câștig într-un singur loc.

Toloka
Lucrezi la antrenarea inteligenței artificiale prin taskuri precum etichetarea imaginilor sau verificarea datelor. Plata este rapidă, per sarcină.

Toate aceste aplicații oferă oportunități reale de câștig, însă veniturile depind de timp, consecvență și implicare.

Poți să faci minimum câteva zeci de lei, dar, dacă te superi, le poți transforma în preocuparea ta permanentă și așa, poți să câștigi mult mai mult.

