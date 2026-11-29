Miniștrii statelor membre ale Agenției Spațiale Europene (ESA) se vor reuni la Roma, unde vor vota lansarea unui program care presupune construirea unei navete spațiale europene, precum și a infrastructurii necesare pentru lansare și aterizare.

România este membră cu drepturi depline a Agenției Spațiale Europene din decembrie 2011, fiind al 19-lea stat care a aderat la organizație.

Platformele de lansare și aterizare ar putea fi amplasate în Guyana Franceză, teritoriu francez din America de Sud, unde se află Centrul Spațial Guyanez. Compania franceză Arianespace lansează de aici sateliți pe orbită pentru Europa de aproximativ 45 de ani.

„Dacă decizia va fi pozitivă, acesta va fi un moment cu adevărat istoric pentru Europa”, a declarat duminică Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, pentru The Guardian.

Europa vrea să reducă dependența de Statele Unite

Directorul Agenției Spațiale Europene a explicat că dezvoltarea companiilor private, precum SpaceX a miliardarului Elon Musk, și planurile Rusiei de a folosi spațiul în scopuri militare au evidențiat nevoia Europei de a avea propriile capacități spațiale.

„Dorința de a avea mai multă autonomie are legătură și cu situația geopolitică. În prezent, există incertitudini cu privire la viitorul zborurilor spațiale cu echipaj uman în Statele Unite”, a declarat directorul ESA. Acesta a precizat că relațiile cu NASA sunt bune, dar că politica Statelor Unite în domeniul spațial se poate schimba.

Un exemplu al riscurilor dependenței de tehnologia spațială americană este cel al Ucrainei. În luna octombrie, armata ucraineană s-a confruntat cu restricții în utilizarea Starshield, versiunea militară a rețelei de internet prin satelit Starlink. Presa a relatat că ordinul de reducere a vitezei conexiunii a venit de la Casa Albă, însă Donald Trump a negat implicarea administrației americane.

Europa nu intenționează să renunțe la colaborarea cu NASA, ci să devină capabilă să își trimită singură astronauții în spațiu, asemenea Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

Europa are 11 astronauți

Agenția Spațială Europeană are în prezent 11 astronauți, dintre care patru vor ajunge în 2027 pe Stația Spațială Internațională (ISS), prin intermediul NASA.

Până în 2022, ESA a depins de NASA și de facilitățile de lansare ale Rusiei pentru transportul astronauților europeni către stația spațială.

Ultima încercare a Europei de a dezvolta un program propriu de zboruri spațiale cu echipaj uman a fost proiectul Hermes, abandonat în 1992, în etapa de dezvoltare, din cauza creșterii costurilor. Proiectul prevedea construirea unui vehicul spațial asemănător navetelor americane.

Investiții în industria europeană

Conducerea ESA consideră că dependența de NASA nu implică doar riscuri strategice, ci și transferul unor sume considerabile din banii contribuabililor europeni către companiile americane.

„Sunt finanțate astfel companiile din SUA, în locul propriilor noastre companii. Companiile americane mai puternice le-ar slăbi pe ale noastre, deoarece acestea ar fi împinse în afara pieței”, a explicat șeful ESA.

Oficialul a amintit și beneficiile cercetării spațiale pentru alte domenii. Printre tehnologiile dezvoltate sau perfecționate prin intermediul programelor spațiale se numără spuma cu memorie, lentilele rezistente la zgârieturi, sistemele de imagistică medicală și uneltele electrice fără fir.

Josef Aschbacher a precizat că a purtat deja discuții cu Japonia și Emiratele Arabe Unite.

Îngrijorări privind militarizarea spațiului

Guvernul german a anunțat pe 23 noiembrie că tratează cu seriozitate informațiile privind posibilitatea ca Rusia să lanseze în spațiu, până la sfârșitul acestui an, un satelit echipat cu o armă nucleară.

Informațiile au fost publicate de presa germană, pe baza unor evaluări ale serviciilor occidentale de informații. Moscova a respins acuzațiile, explicând că activitățile sale spațiale au scopuri exclusiv pașnice.

Amplasarea armelor nucleare pe orbita Pământului ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, la care Rusia este parte. Acordul internațional stabilește regulile de explorare și utilizare a spațiului cosmic și interzice amplasarea în spațiu a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă.