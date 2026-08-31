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Inteligența artificială avansată amenință stabilitatea financiară globală, avertizează șeful Băncii Angliei

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, s-a alăturat mulțimii de personalități care avertizează cu privire la riscurile globale reprezentate de cea mai avansată tehnologie de inteligență artificială.
Inteligența artificială avansată amenință stabilitatea financiară globală, avertizează șeful Băncii Angliei
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
31 aug. 2026, 10:17, Știri externe
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Într-o scrisoare de două pagini trimisă miniștrilor de finanțe internaționali și guvernatorilor băncilor centrale, din poziția sa de președinte al Consiliului Internațional pentru Stabilitate Financiară (FSB), Andrew Bailey a declarat că modelele de inteligență artificială „de frontieră” „demonstrează o autonomie și abilități de rezolvare a problemelor din ce în ce mai sofisticate, precum și capacități de gestionare a amenințărilor”, relatează The Guardian.

El a spus că modelele riscă să destabilizeze sistemul financiar global „extrem de interconectat” prin perturbări cibernetice care „se pot răspândi în mai multe jurisdicții”.

Bailey le-a scris miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20 înainte de reuniunea lor din Carolina de Nord, SUA, din această săptămână: „Evoluțiile recente mi-au evidențiat, de asemenea, faptul că multe jurisdicții nu au implementate protocoalele pentru a gestiona dezvoltarea, lansarea și implementarea modelelor avansate de inteligență artificială de frontieră, ceea ce sporește riscurile pentru sectorul financiar și nu numai”.

Semnale de alarmă legate de inteligența artificială

Scrisoarea sa se adaugă semnalelor de alarmă legate de inteligența artificială, semnale trase de specialiști în tehnologie de renume în ultimele săptămâni, și reflectă apelurile sale anterioare la cooperare internațională pentru a combate amenințările tot mai mari la adresa inteligenței artificiale , atunci când le-a spus șefilor orașului: „Nicio țară nu se poate izola de natura transfrontalieră a sistemelor predominante astăzi”.

Luna trecută, o scrisoare semnată de 1.367 de cercetători și ingineri de la laboratoare de inteligență artificială de frontieră – în principal OpenAI, Anthropic și Google DeepMind – a scos la iveală, de asemenea, preocupările inginerilor care lucrează zilnic la această tehnologie.

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