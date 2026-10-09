Mark Zuckerberg, tot mai contestat, dar Meta face miliarde. Care este secretul succesului?

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, continuă să înregistreze rezultate financiare solide, în ciuda controverselor legate de activitatea sa și de imaginea fondatorului Mark Zuckerberg.

Potrivit BBC, veniturile companiei au crescut cu 28% în al doilea trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 60,8 miliarde de dolari. Profitul raportat a fost de 15,9 miliarde de dolari.

Zuckerberg, criticat de americani. Meta continuă să câștige utilizatori

Două treimi dintre americani au o opinie nefavorabilă despre Mark Zuckerberg, arată un sondaj realizat în 2025 de institutul american de cercetare Pew Research Center.

Compania se confruntă și cu numeroase acțiuni în justiție, fiind acuzată că platformele sale au fost concepute astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor și adolescenților.

În acest an, Meta a acceptat să plătească 18 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces intentat de 48 de state americane, Districtul Columbia și trei teritorii ale SUA, privind efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor. Acordul prevede și introducerea unor măsuri de protecție pentru utilizatorii minori. Compania nu și-a recunoscut vinovăția.

Cu toate acestea, numărul utilizatorilor aplicațiilor Meta a crescut față de anul precedent, iar explicația specialiștilor este că oamenii continuă să folosească Facebook, Instagram și WhatsApp pentru utilitatea lor, chiar dacă au rezerve față de compania care le deține.

Inteligența artificială, noul pariu al Meta

Zuckerberg încearcă să extindă afacerile companiei dincolo de rețelele sociale, investind masiv în inteligență artificială și dispozitive inteligente.

Meta a lansat recent Muse, un asistent AI capabil să îndeplinească sarcini complexe în numele utilizatorilor, de la efectuarea cumpărăturilor până la gestionarea unor activități personale. Numai în prima lună de la lansare, aplicația a depășit cinci milioane de descărcări, ajungând la peste trei milioane de utilizatori activi săptămânal.

Succesul ridică însă o problemă importantă: pentru a funcționa eficient, asistentul are nevoie de acces la informații personale, precum e-mailuri, istoricul cumpărăturilor și date financiare.

Cât de mult contează încrederea utilizatorilor?

Specialiștii în tehnologie și rețele sociale explică succesul Meta prin popularitatea uriașă a platformelor sale și prin veniturile consistente din publicitate. Aceste câștiguri îi permit companiei să investească în tehnologii noi, în ciuda costurilor ridicate și a problemelor de imagine.

Totuși, viitorul produselor bazate pe inteligență artificială ar putea depinde de disponibilitatea utilizatorilor de a-i încredința companiei informații tot mai sensibile.

Astfel, deși Meta continuă să câștige miliarde, provocarea lui Mark Zuckerberg rămâne recâștigarea încrederii publicului.