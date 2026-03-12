Prima pagină » Tehnologie » Microsoft cere tuturor utilizatorilor Windows să își repornească computerele imediat

Microsoft cere tuturor utilizatorilor Windows să își repornească computerele imediat

O nouă actualizare Windows a fost lansată de Microsoft și specialiștii recomandă instalarea ei cât mai curând. Patch Tuesday din martie 2026 remediază 84 de erori, dintre care opt sunt clasificate drept critice.
Microsoft cere tuturor utilizatorilor Windows să își repornească computerele imediat
Andreea Tobias
12 mart. 2026, 14:25, Știrile zilei

Patch Tuesday din martie 2026 acoperă o gamă largă de probleme de securitate, susține Microsoft.

Peste jumătate din erorile remediate sunt bug-uri de escaladare a privilegiilor. Șase dintre acestea afectează componente esențiale: Windows Graphics Component, Windows Accessibility Infrastructure, Windows Kernel, Windows SMB Server și Winlogon, potrivit Express.

„Aceste bug-uri sunt folosite de atacatori după ce au pătruns în sisteme prin alte mijloace”, explică Satnam Narang, inginer senior la Tenable.

Microsoft: Ce alte vulnerabilități rezolvă actualizarea

O eroare în Microsoft Server permite unui utilizator conectat să obțină drepturi de administrator complet.

O vulnerabilitate în platforma .NET permite blocarea de la distanță a unor aplicații. Microsoft Office conține două defecte de execuție a codului de la distanță. Acestea pot fi exploatate prin panoul de previzualizare, fără ca utilizatorul să deschidă fișierul infectat.

Cum instalați actualizarea Windows acum

Procesul este simplu și durează câteva minute. Accesați Start, apoi Setări și Windows Update. Faceți clic pe „Verificați actualizările”.

După descărcare, reporniți computerul. Odată repornit, toate vulnerabilitățile remediate de Patch Tuesday sunt inactive, iar dispozitivul este protejat.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Care este condimentul care nu trebuie pus niciodată în ciorba de fasole. Îi strică tot gustul
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor