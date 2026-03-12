Microsoft cere tuturor utilizatorilor Windows să își repornească computerele imediat

Patch Tuesday din martie 2026 acoperă o gamă largă de probleme de securitate, susține Microsoft.

Peste jumătate din erorile remediate sunt bug-uri de escaladare a privilegiilor. Șase dintre acestea afectează componente esențiale: Windows Graphics Component, Windows Accessibility Infrastructure, Windows Kernel, Windows SMB Server și Winlogon, potrivit Express.

„Aceste bug-uri sunt folosite de atacatori după ce au pătruns în sisteme prin alte mijloace”, explică Satnam Narang, inginer senior la Tenable.

Microsoft: Ce alte vulnerabilități rezolvă actualizarea

O eroare în Microsoft Server permite unui utilizator conectat să obțină drepturi de administrator complet.

O vulnerabilitate în platforma .NET permite blocarea de la distanță a unor aplicații. Microsoft Office conține două defecte de execuție a codului de la distanță. Acestea pot fi exploatate prin panoul de previzualizare, fără ca utilizatorul să deschidă fișierul infectat.

Cum instalați actualizarea Windows acum

Procesul este simplu și durează câteva minute. Accesați Start, apoi Setări și Windows Update. Faceți clic pe „Verificați actualizările”.

După descărcare, reporniți computerul. Odată repornit, toate vulnerabilitățile remediate de Patch Tuesday sunt inactive, iar dispozitivul este protejat.