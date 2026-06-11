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Macron, discuție cu șeful Apple despre protejarea minorilor în mediul online

Emmanuel Macron a avut o discuție cu șeful Apple Tim Cook, în legătură cu protejarea minorilor în online. Subiectul este o „prioritate a președinției franceze G7”.
Macron, discuție cu șeful Apple despre protejarea minorilor în mediul online
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 15:41, Știri externe
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Președintele francez Emmanuel Macron a discutat, joi, cu șeful Apple Tim Cook, potrivit AFP.

Convorbirea, „la cererea” lui Macron

Discuția a avut loc „la cererea” președintelui francez.

Cei doi au discutat despre protejarea minorilor în mediul online.

Potrivit președinției franceze, subiectul va fi inclus într-o o sesiune dedicată acestei probleme, în cadrul summitului G7 de săptămâna viitoare. Acesta va avea loc luni la Evian, Franța, potrivit aceleiași surse.

Subiectul, „prioritate a președinției franceze G7

Subiectul protejării minorilor în online va fi o „prioritate a președinției franceze G7”, a declarat Palatul Élysée.

Cook „i-a prezentat recentele anunțuri ale companiei sale privind îmbunătățirea instrumentelor de control parental și promovarea protecției minorilor online, a declarat președinția franceză.

Emmanuel Macron, aflat în fruntea campaniei de interzicere a rețelelor de socializare pentru minori, i-a prezentat activitatea sa la G7 și pe scena națională și europeană. Campania de interzicere a rețelelor a fost creată pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la efectele negative ale acestora asupra bunăstării copiilor, mai arată sursa.

Alte țări vor să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale

Mai multe țări au anunțat planuri de reglementare a accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 sau 16 ani. Reglementările vin după ce Franța și Australia au luat deja măsuri în acest sens.

Subiectul va fi pe ordinea de zi a unui prânz G7 de miercuri. Atunci sunt așteptați mai mulți lideri tehnologici la nivel mondial. Printre ei, se numără inclusiv americanul Sam Altman, șeful OpenAI, și francezul Arthur Mensch, fondatorul Mistral AI, potrivit sursei citate.

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