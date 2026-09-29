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OpenAI dezvăluie un model de inteligență artificială low-cost

OpenAI a lansat marți un nou model de inteligență artificială de gamă medie, la o cincime din costul ofertei sale emblematice, la o zi după ce a renunțat la o versiune îmbunătățită considerată nesigură.
OpenAI dezvăluie un model de inteligență artificială low-cost
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
29 sept. 2026, 22:06, Știrile zilei
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GPT-6.1 Sol se situează sub cel mai puternic model al OpenAI, GPT-6 Astra, lansat la începutul lunii septembrie. Compania a anunțat luni că a abandonat planurile pentru GPT-6.1 Astra deoarece modelul ignora frecvent instrucțiunile, relatează France 24.

Anunțul, făcut la conferința anuală a dezvoltatorilor a companiei, marchează cea mai recentă escaladare a războiului prețurilor cu rivalul Anthropic, ambele firme având în vedere oferte publice inițiale.

OpenAI a anunțat, de asemenea, Dots, un agent personal mereu activ, conceput pentru a concura cu Muse de la Meta, lansat săptămâna trecută.

Aceste platforme de agenți – Google oferind și propria versiune numită Spark – sunt concepute să acționeze ca asistenți digitali care îndeplinesc sarcini online, cum ar fi rezervarea la restaurante sau gestionarea unui calendar.

Compania a anunțat, de asemenea, că ChatGPT este utilizat acum de peste 1,2 miliarde de oameni în fiecare săptămână.

 

 

 

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