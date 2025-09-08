OpenAI sprijină realizarea unui film de animație creat de inteligență artificială

Filmul, creat de Chad Nelson, specialist creativ la OpenAI, urmărește aventurile unor creaturi de pădure după ce satul lor este perturbat de un străin. Nelson a început să contureze personajele acum trei ani, folosind primul său prototip DALL-E, și acum colaborează cu studiouri de producție din Londra și Los Angeles, notează luni Wall Street Journal.

Echipa de producție speră să finalizeze filmul în aproximativ nouă luni, mult mai rapid decât cei trei ani necesari în mod obișnuit pentru un lungmetraj animat.

Bugetul proiectului este sub 30 de milioane de dolari, mult mai mic decât media pentru producțiile animate, iar artiștii vor desena schițele care vor fi apoi procesate de instrumentele AI ale OpenAI, inclusiv GPT-5 și modele de generare a imaginilor. Actori umani vor da voce personajelor.

OpenAI speră ca succesul Critterz să demonstreze că AI poate produce conținut suficient de solid pentru marile ecrane și să accelereze adoptarea tehnologiilor AI în Hollywood, reducând totodată costurile și oferind mai multor creatori acces la producții cinematografice.

Deși munca generată de AI nu poate fi protejată prin drepturi de autor, utilizarea actorilor și a artiștilor pentru creația vizuală și vocală va permite ca filmul să fie eligibil pentru copyright, spun producătorii.