OpenAI trece la pasul următor: Va lansa o super-aplicație pentru desktop, combinând ChatGPT, browserul și aplicația Codex

Compania OpenAI va integra browserul web, instrumentul de inteligență artificială ChatGPT și aplicația de programare Codex într-o super-aplicație pentru desktop, potrivit CNBC.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mart. 2026, 08:56, Știrile zilei

OpenAI va integra browserul web, aplicația ChatGPT și aplicația de programare Codex într-o super-aplicație pentru desktop, relatează CNBC. Informația a fost dezvăluită prima dată de The Wall Street Journal.

Potrivit sursei citate, Fidji Simo, directorul general al diviziei de aplicații din cadrul OpenAI, va fi cel care va coordona această schimbare cu sprijinul președintelui companiei. Scopul acestei super-aplicații este acela de a simplifica experiența utilizatorului și să reducă fragmentarea.

„Companiile trec prin faze de explorare și faze de reorientare; ambele sunt esențiale. Dar când noile pariuri încep să dea roade, așa cum vedem acum cu Codex, este foarte important să mizăm pe ele și să evităm distragerile. Mă bucur foarte mult că profităm de acest moment”, a scris Simo într-o postare pe X, potrivit CNBC.

„Ceea ce contează cu adevărat pentru noi în acest moment este să rămânem concentrați și să executăm extrem de bine”, a spus Simo în timpul ședinței, conform unei transcrieri parțiale analizate de CNBC.

Ideea de a crea o astfel de aplicație vine în contextul în care OpenAI încearcă să facă față concurenței tot mai intense din partea rivalului Anthropic, notează The Wall Street Journal.

