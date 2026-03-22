OpenAI vrea 8.000 de angajați până la finalul lui 2026

Grupul vizează extinderea echipei la aproximativ 8.000 de angajați până la finalul anului 2026, de la circa 4.500 în prezent, potrivit Financial Times, încercând să recupereze teren în fața rivalului Anthropic, tot mai activ pe segmentul clienților corporate.

Recrutări accelerate

Planul de angajări vizează în special dezvoltarea de produse, inginerie, cercetare și vânzări. În paralel, OpenAI caută specialiști pentru roluri noi, denumite „ambasadori tehnici”, care să ajute firmele să folosească mai eficient instrumentele AI.

Compania a închiriat și un nou spațiu de birouri în San Francisco, astfel că deține în prezent o suprafață de aproximativ 93.000 de metri pătrați în oraș. Ritmul de recrutare ar putea ajunge la 12 angajați pe zi în acest an. Extinderea arată că firma se concentrează tot mai mult pe clienții business și pe creșterea veniturilor.

Anthropic câștigă teren în zona corporate

Date analizate de Ramp, un start-up american de plăți și management al cheltuielilor pentru companii, pe baza a peste 50.000 de clienți, arată că firmele care cumpără pentru prima dată soluții AI aleg Anthropic de trei ori mai des decât OpenAI, o inversare față de anul anterior.

Reprezentanții OpenAI contestă însă aceste concluzii. „Ideea potrivit căreia cota de piață în segmentul enterprise poate fi dedusă din datele de card de credit Ramp este absurdă. E ca și cum ai spune că vânzările globale de lămâi pot fi calculate pe baza standului de limonadă al copilului meu”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Acesta a subliniat că marile companii nu plătesc contracte de milioane de dolari cu cardul și nici nu folosesc, în mod obișnuit, astfel de platforme.

Schimbare de strategie

La finalul anului 2025, directorul executiv Sam Altman le-a transmis angajaților să revină la concentrarea pe produsul principal, ChatGPT.

La rândul său, Fidji Simo, care conduce divizia de aplicații, a cerut tuturor echipelor să renunțe la „proiectele secundare” și să prioritizeze dezvoltarea modelului de codare Codex, atragerea clienților corporate și transformarea ChatGPT într-un instrument de productivitate.

„Instrumentele de programare au deschis complet noi direcții pentru ceea ce putem face. Schimbă modul în care gândești produsele și modul în care abordezi piața”, a explicat schimbarea de direcție un executiv OpenAI.

Câștiguri și profit

Deși ChatGPT are peste 900 de milioane de utilizatori activi, mai mult de 90% dintre aceștia nu plătesc pentru serviciu, ceea ce pune presiune pe modelul de business.

OpenAI explorează mai multe direcții de monetizare, inclusiv publicitate, produse enterprise, modele video și dezvoltări în zona hardware.

În același timp, atât OpenAI, cât și Anthropic rămân pe pierdere, investind miliarde de dolari în dezvoltarea modelelor AI. În timp ce se pregătesc pentru eventuale listări pe bursă, companiile încearcă să-și crească veniturile și să reducă costurile.

Risc de poziționare între doi giganți

Strategia actuală vine cu riscuri. Potrivit unui investitor, OpenAI ar putea ajunge „într-un teritoriu neutru” între Google, care domină zona consumatorilor, și Anthropic, bine poziționată în segmentul corporate. De aceea compania încearcă să își consolideze poziția pe ambele segmente, mizând pe integrarea produselor și pe creșterea numărului de clienți plătitori.

Până la finalul anului, OpenAI estimează că aproximativ jumătate din veniturile sale vor proveni de la clienții corporate, față de circa 40% în prezent.