OpenAI va permite conţinut pentru adulţi pe ChatGPT pentru utilizatorii verificaţi, din decembrie

Măsura vine după o perioadă în care chatbotul a fost considerat prea restrictiv, în special pentru utilizatorii fără probleme de sănătate mintală, restricţiile fiind introduse pentru a proteja persoanele aflate în situaţii vulnerabile.

„Pe măsură ce extindem verificarea vârstei şi, în spiritul principiului ‘să tratăm adulţii ca adulţi’, vom permite şi conţinut destinat exclusiv adulţilor, inclusiv texte cu tematică erotică, pentru utilizatorii verificaţi”, a scris Altman marţi, într-o postare pe platforma X.

El a explicat că OpenAI a fost „destul de restrictivă” din motive de precauţie, dar că noile instrumente de monitorizare şi siguranţă vor permite o relaxare controlată a regulilor.

„Am reuşit să reducem riscurile legate de sănătatea mintală şi dispunem acum de mijloace care ne permit să relaxăm în siguranţă restricţiile, în cele mai multe cazuri”, a adăugat Altman.

În următoarele săptămâni, compania urmează să lanseze şi o versiune actualizată a ChatGPT, care va permite utilizatorilor să personalizeze tonul şi personalitatea chatbotului. „Dacă vrei ca ChatGPT să răspundă într-un mod mai uman, să folosească multe emoticoane sau să se comporte ca un prieten, ar trebui să o poată face – dar doar dacă tu îţi doreşti asta, nu pentru că noi vrem să creştem utilizarea”, a precizat Altman.

Anunţul OpenAI vine în aceeaşi zi în care Meta a prezentat un nou sistem de filtrare a conţinutului pentru minorii de pe Instagram şi pentru instrumentele sale de inteligenţă artificială generativă. Noul sistem este inspirat de clasificările din industria cinematografică, precum ratingul PG-13, şi are scopul de a limita accesul tinerilor la materiale nepotrivite.