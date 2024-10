PlayStation sărbătoreşte 30 de ani cu un turneu mondial de concerte

PlayStation, o divizie a Sony Interactive Entertainment, sărbătoreşte 30 de ani de la înfiinţare.

Compania lansează o serie de concerte intitulate PlayStation: The Concert, care va include muzică din jocuri populare de PS5, cum ar fi God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima şi Horizon, scrie Digital Trends.

Turneul începe pe 19 aprilie 2025, în Dublin, Irlanda, şi va continua pe parcursul lunii mai în Europa, extinzându-se în cele din urmă în SUA şi alte locaţii, cu date ce se vor întinde până în 2026.

Concertele vor avea loc în mai multe oraşe europene, inclusiv Amsterdam, Paris, Budapesta, dar şi în Polonia şi Norvegia, înainte de a se muta în Statele Unite. Această serie de concerte face parte din celebrarea mai amplă a 30 de ani de la înfiinţarea PlayStation, comemorând lansarea consolei originale în Japonia pe 3 decembrie 1994.

Concertele promit o producţie de înaltă tehnologie, cu elemente vizuale complexe care utilizează LED-uri şi proiecţii pentru a prezenta momentele legendare din jocuri, alături de sunet ambiental imersiv.

Biletele vor fi disponibile pentru vânzare pe 18 octombrie, cu acces anticipat disponibil folosind codul PLAYCONCERT24 începând cu 16 octombrie. Festivităţile aniversare includ, de asemenea, console în ediţie specială, cadouri pentru jucători şi jocuri de masă unice cu tematică PlayStation, care vor fi lansate pe 9 decembrie.