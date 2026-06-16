Prima pagină » Tehnologie » Record în construcții. O clădire de 26 de etaje, finalizată în cinci zile cu o metodă „aproape ireală”

Record în construcții. O clădire de 26 de etaje, finalizată în cinci zile cu o metodă „aproape ireală”

O clădire cu 26 de etaje a fost ridicată în doar cinci zile, folosind o metodă de construcție care pare aproape ireală, dar care este deja testată la scară largă.
Record în construcții. O clădire de 26 de etaje, finalizată în cinci zile cu o metodă „aproape ireală”
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iun. 2026, 15:50, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O clădire din Xiangyin, provincia Hunan, a început ca o serie de unități din oțel fabricate în fabrică, livrate cu camioanele. Fiecare modul avea 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, ceea ce le conferea pieselor proporțiile compacte ale unui container de transport înainte de a fi ridicate la locul lor.

Cinci zile mai târziu, clădirea Jingdu Holon era gata. China Daily, citată de Daily Galaxy, a raportat că Broad Group Holon a construit clădirea folosind un sistem modular conceput pentru a muta o mare parte din lucrări de pe șantier într-o fabrică.

Proiectul a atras atenția deoarece a transformat construirea unui zgârie-nori într-un proces de asamblare strict gestionat. Modular Building Institute a raportat că turnul rezidențial Jindu reprezintă a 16-a generație a conceptului Broad Holon Building, un sistem pe care compania îl dezvoltă de aproape 15 ani.

Camerele construite în fabrică au sosit gata de conectare

Metoda Broad începe înainte ca modulele să ajungă la șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucată în aer liber, compania prefabrică unitățile de apartamente într-o fabrică, unde părți precum cablajul, conductele și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport.

Odată ce modulele din oțel inoxidabil ajung la fața locului, echipele le stivuiesc și le asamblează cu șuruburi. Procesul actual nu necesită sudură la fața locului.

Macaralele ridică și așează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar utilitățile sunt conectate după ce piesele sunt așezate în poziție.

China Daily a raportat că, odată ce unitățile sunt asamblate, se pot activa alimentarea cu energie electrică și apă. Clădirea finalizată include scări, patru lifturi și opt apartamente de 68 de metri pătrați la fiecare etaj, potrivit lui Zhang Yanwei, manager la Broad Group Holon Jianan Co.

Apartamentele au fost proiectate ca fiind mai mult decât camere goale. Zhang a spus că firma dotează unitățile, în timp ce Zimman a descris sistemul Holon ca un produs de construcție modulară la cheie care include aer condiționat, ventilație, rezervoare de apă și alte sisteme de clădire. Aparatele mobile, inclusiv frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele, mașinile de spălat vase și cuptoarele cu microunde, nu sunt incluse.

Clădirea se bazează pe module din oțel inoxidabil, mai degrabă decât pe o construcție convențională din beton.

Construcția la fața locului din Xiangyin a implicat 100 de constructori care au lucrat în ture, alături de o macara mobilă și o macara turn.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da