Record în construcții. O clădire de 26 de etaje, finalizată în cinci zile cu o metodă „aproape ireală”

O clădire din Xiangyin, provincia Hunan, a început ca o serie de unități din oțel fabricate în fabrică, livrate cu camioanele. Fiecare modul avea 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, ceea ce le conferea pieselor proporțiile compacte ale unui container de transport înainte de a fi ridicate la locul lor.

Cinci zile mai târziu, clădirea Jingdu Holon era gata. China Daily, citată de Daily Galaxy, a raportat că Broad Group Holon a construit clădirea folosind un sistem modular conceput pentru a muta o mare parte din lucrări de pe șantier într-o fabrică.

Proiectul a atras atenția deoarece a transformat construirea unui zgârie-nori într-un proces de asamblare strict gestionat. Modular Building Institute a raportat că turnul rezidențial Jindu reprezintă a 16-a generație a conceptului Broad Holon Building, un sistem pe care compania îl dezvoltă de aproape 15 ani.

Camerele construite în fabrică au sosit gata de conectare

Metoda Broad începe înainte ca modulele să ajungă la șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucată în aer liber, compania prefabrică unitățile de apartamente într-o fabrică, unde părți precum cablajul, conductele și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport.

Odată ce modulele din oțel inoxidabil ajung la fața locului, echipele le stivuiesc și le asamblează cu șuruburi. Procesul actual nu necesită sudură la fața locului.

Macaralele ridică și așează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar utilitățile sunt conectate după ce piesele sunt așezate în poziție.

China Daily a raportat că, odată ce unitățile sunt asamblate, se pot activa alimentarea cu energie electrică și apă. Clădirea finalizată include scări, patru lifturi și opt apartamente de 68 de metri pătrați la fiecare etaj, potrivit lui Zhang Yanwei, manager la Broad Group Holon Jianan Co.

Apartamentele au fost proiectate ca fiind mai mult decât camere goale. Zhang a spus că firma dotează unitățile, în timp ce Zimman a descris sistemul Holon ca un produs de construcție modulară la cheie care include aer condiționat, ventilație, rezervoare de apă și alte sisteme de clădire. Aparatele mobile, inclusiv frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele, mașinile de spălat vase și cuptoarele cu microunde, nu sunt incluse.

Clădirea se bazează pe module din oțel inoxidabil, mai degrabă decât pe o construcție convențională din beton.

Construcția la fața locului din Xiangyin a implicat 100 de constructori care au lucrat în ture, alături de o macara mobilă și o macara turn.