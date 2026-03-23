Revoluție în stocarea energiei. Cercetătorii australieni au construit o baterie care sfidează logica

Spre deosebire de bateriile convenționale, care se bazează pe reacții chimice, bateria cuantică utilizează principiile mecanicii cuantice.

Diferența esențială: energia este absorbită într-un singur eveniment masiv de „superabsorbție”, nu treptat, conform Science Daily.

„Avantajul tehnologiei cuantice este că sistemul absoarbe lumina într-un singur eveniment gigant de superabsorbție, iar acest lucru încarcă bateria mai repede”, a explicat profesorul asociat James Hutchison de la Universitatea din Melbourne.

Descoperirea contraintuitivă care schimbă regulile

Cercetătorii au confirmat un efect fundamental al fizicii cuantice care contrazice logica obișnuită. Bateriile cuantice nu încetinesc pe măsură ce cresc. Dimpotrivă, devin mai eficiente.

„Descoperirile noastre confirmă un efect cuantic complet contraintuitiv: bateriile cuantice se încarcă mai repede pe măsură ce devin mai mari”, a declarat dr. James Quach, liderul echipei de la CSIRO.

Cum a fost testată bateria

Verificarea performanței a fost realizată cu ajutorul Laboratorului de Laser Ultra-rapid al Universității din Melbourne. Tehnicile avansate de spectroscopie au permis observarea comportamentului de încărcare în timp real.

„Amplificatoarele laser duale de femtosecunde și amplificatoarele parametrice optice reglabile au fost esențiale pentru a înregistra semnale ultra-rapide”, a spus profesorul Trevor Smith.

Ce urmează pentru această tehnologie

Prototipul validează conceptul, dar cercetarea continuă. Pasul următor vizează extinderea duratei de stocare a energiei, una dintre limitele actuale ale tehnologiei.

„Am confirmat potențialul extraordinar al bateriilor cuantice pentru o încărcare rapidă și scalabilă la temperatura camerei. Am făcut un pas important către realizarea posibilităților”, a spus dr. Quach.

Dacă tehnologia va fi scalabilă, implicațiile sunt semnificative: de la dispozitive electronice la vehicule electrice și sisteme de stocare industrială a energiei.