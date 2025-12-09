Românul care a cumpărat brandul Financial Times, The Next Web, vrea să pună România pe harta tech a lumii

Un om de afaceri român preia publicația olandeză The Next Web și conferința anuală cu același nume de la grupul britanic de media Financial Times, după ce acesta anunțase în septembrie 2025 că vrea să le închidă, potrivit StartupCafe.ro.

Alexandru Stan salvează, astfel, The Next Web, un portal dedicat tehnologiei și startup-urilor, dar și conferința anuală cu același nume, desfășurată în Amsterdam.

Alexandru Stan mai deține Tekpon – un marketplace de soluții SaaS (software as a service) pentru companii, dar și conferința omonimă de business digital, potrivit aceleiași surse.

„Cred că avem resursele necesare”

„Sunt Alexandru Stan, antreprenor tech, cu o dorință în inimă de a pune România pe hartă. Am adus, în 2025, în România, 2000 de fondatori și executivi de top din toată lumea, la 2 evenimente, cu câte 1000 de participanți fiecare, și mi s-a ivit oportunitatea de a achiziționa, de la Financial Times, TNW.

Mi-am dat seama că vine cu o mare responsabilitate, nu este un simplu business. Dar cred că la Tekpon, firma pe care o conduc, avem resursele necesare pentru a face două evenimente importante la Amsterdam și Londra, și ne facem și pasiunea totodată”, a declarat Alexandru Stan pentru sursa citată.

În portofoliul de achiziție sunt incluse atât mărcile de identitate vizuală, cât și conturile media, cei 3000 de contributori și domeniul web.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită.

Pentru anul viitor este prevăzută o conferință The Next Web extinsă, programe inter-regionale și întlniri dedicate pentru antreprenori, investitori și executivi din companii.

Deși a vândut toate activele The Next Web, Financial Times mai păstrează un business cu spații de co-working sub acest brand, în Amsterdam.