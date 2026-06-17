Semnul că trebuie să îți schimbi telefonul. Verificarea care durează doar câteva secunde

Spre deosebire de iPhone, Android nu are o politică unitară de actualizări. În doar câteva secunde poți verifica dacă telefonul tău mai primește suport, însă este important să știi că Google dezvoltă sistemul de operare, iar fiecare producător decide cât timp oferă actualizări pentru modelele sale.

Care este diferența dintre actualizările de sistem și cele de securitate?

Există două categorii de actualizări relevante, conform okdiario.com.

Actualizările de sistem aduc funcții noi și îmbunătățiri de interfață. Actualizările de securitate sunt cele cu adevărat critice – remediază vulnerabilitățile prin care atacatorii pot accesa datele de pe dispozitiv. Când acestea din urmă se opresc, telefonul devine un risc.

Ce riscuri apar după data de expirare?

Telefonul continuă să funcționeze, dar nu mai este sigur pentru operațiuni sensibile. Banking online, accesarea conturilor personale sau cumpărăturile online devin activități riscante pe un dispozitiv fără actualizări de securitate. Îl poți refolosi ca player muzical, GPS sau consolă de jocuri, dar nu ca instrument pentru date confidențiale.

Cât timp primesc actualizări telefoanele Android?

Perioadele de suport s-au prelungit în ultimii ani. Google și Samsung oferă actualizări timp de șapte ani. Pentru toate telefoanele lansate după 20 iunie 2025, legislația europeană obligă producătorii să furnizeze actualizări cel puțin cinci ani după retragerea modelului de pe piață.

Cum afli când expiră suportul pentru telefonul tău?

Ai nevoie de marca, modelul și numărul de serie al dispozitivului. Le găsești în Setări, la secțiunea „Despre telefon”. Cu aceste date, poți căuta pe site-ul producătorului data oficială până la care modelul tău primește actualizări de securitate.