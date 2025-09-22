Windows 11 24H2 poate fi descărcat, după ce Microsoft s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice

Mai este mai puțin de o lună până la expirarea suportului pentru Windows 10, iar compania Microsoft s-a confruntat cu mai multe provocări tehnice, cele mai importante fiind legate de redarea conținutului video DRM/HDCP (Digital Rights Management / High-bandwidth Digital Content Protection).

Reprezentanții companiei au explicat că aplicațiile care folosesc Enhanced Video Renderer (EVR) cu impunere HDCPT sau DRM pentru fișierele audio / video nu mai reușeau să redea corect conținutul protejat, iar acest lucru se traducea prin blocaje de redare, ecran negru, pauze, erori legate de protecția drepturilor de autor.

Blocaj de compatibilitate între driverele Dirac și sistem

Blocajele de compatibilitate sunt introduse tocmai ca măsură de siguranță, pentru a preveni apariția pe scară largă a unor probleme, odată ce acestea sunt detectate.

Recent, Microsoft a ridicat un blocaj de compatibilitate legat de audio Dirac, iar acum software-ul funcționează în sfârșit corect cu Windows 11 24H2.

În mai puțin de două săptămâni, Microsoft a eliminat un alt blocaj de compatibilitate — cel care fusese impus din cauza unor erori la Camera video, care afecta și alte aplicații dependente de aceasta.

Asta înseamnă că utilizatorii blocați până acum pot, în sfârșit, să facă actualizarea.

Poate dura până la 48 de ore până când actualizarea 24H2 devine disponibilă pentru descărcare și instalare

Astfel de ID-uri de protecție sunt folosite de administratorii IT pentru a ține evidența blocajelor cunoscute.

„După instalarea Windows 11, versiunea 24H2, anumite dispozitive ar putea întâmpina probleme la folosirea camerei integrate în scenarii unde sunt activate funcțiile de detectare a obiectelor sau a feței.

Acest lucru poate include folosirea camerei video, autentificarea prin recunoaștere facială cu Windows Hello și alte aplicații care utilizează camera integrată”.

Deși blocajul de upgrade nu mai este aplicat, compania atrage atenția că poate dura până la 48 de ore până când actualizarea 24H2 devine disponibilă pentru descărcare și instalare.

Problema poate fi consultată pe site-ul oficial Microsoft, în secțiunea health dashboard.