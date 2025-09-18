Microsoft accelerează investițiile: al doilea centru de date de 4 miliarde de dolari, în Wisconsin

Microsoft continuă să-și consolideze poziția în cursa globală pentru infrastructura AI, Compania a anunțat joi o investiție de 4 miliarde de dolari pentru construcția unui al doilea centru de date în Wisconsin, în localitatea Mount Pleasant. Acesta vine în completarea primului centru, aflat deja în construcție, care va deveni operațional la începutul anului 2026, după o investiție de 3,3 miliarde de dolari, potrivit CNBC.

Se promite performanță AI fără precedent

„Va atinge o performanță de zece ori mai mare decât cel mai rapid supercomputer din lume de astăzi”, a scris directorul general al Microsoft, Satya Nadella, într-o postare pe platforma X, referindu-se la capacitatea de procesare AI a primului centru.

Acesta va include sute de mii de GPU-uri Nvidia Blackwell GB200, concepute pentru a rula modele avansate de inteligență artificială.

Consum redus de resurse

În întreaga lume furnizorii cloud se întrec în a susține cererea uriașă pentru AI, iar investițiile Microsoft în Wisconsin plasează statul american în centrul atenției. Guvernatorul democrat Tony Evers a remarcat că „Wisconsin va găzdui cel mai mare număr de GPU-uri sub un singur acoperiș”.

Microsoft dă asigurări că prezența sa nu va afecta costurile locale cu electricitatea: „Facem tot ce putem, și cred că avem succes, pentru a gestiona bine această problemă, astfel încât voi să nu ajungeți să plătiți mai mult la facturile de electricitate din cauza prezenței noastre”, a menționat Brad Smith, președinte al Microsoft responsabil cu afacerile globale și politicile publice.

Un parc solar aflat în construcție, la aproximativ 240 de kilometri de centrele de date, va furniza 250 megawați, însă Smith a precizat că ambele centre ar putea necesita peste 900 megawați în total.

Proiectul este dezvoltat pe terenul unde Foxconn, un gigant taiwanez al industriei de componente electronice, plănuia inițial să construiască o fabrică de producție. Centrul de date va consuma doar 2,8 milioane de galoane de apă.

Peste 42 de miliarde de dolari investiți în 5 ani

Faza a doua a proiectului este planificată pentru anul 2027 sau mai târziu, iar șeful politicilor publice a explicat această pauză deliberată de planificare: „Ne-am oprit pentru o clipă să analizăm exact ce vom construi în faza a doua și cum o vom face”.

Extinderea cu un al doilea centru de date în Wisconsin face parte dintr-o strategie amplă a Microsoft la nivel mondial, care include și 15,5 miliarde de dolari alocați pentru infrastructură în Marea Britanie până în 2028, precum și un acord de până la 19,4 miliarde de dolari pentru închirierea de capacitate AI de la grupul Nebius din Amsterdam.