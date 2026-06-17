Kemer, un spectacol al naturii pe Riviera Antalyei

Pentru turiștii români, zona Kemer este puțin cunoscută comparativ cu stațiuni consacrate ale coastei Antalya, precum Side, Alanya sau Belek. Este o destinație în care vacanțele la mare se îmbină cu peisaje montane, păduri de pini, port de agrement, trasee în natură, situri istorice aflate în apropiere și o atmosferă vibrantă după apus.

Coral Travel România, companie de turism ce promovează vacanțele în Antalya, descrie principala particularitate vizuală a regiunii ca fiind apropierea spectaculoasă dintre munți și litoral. Astfel, experiența destinației este diferită: hotelurile și plajele nu sunt amplasate pe o coastă plată și deschisă, ci între mare, versanți verzi și peisaje stâncoase. Acest aspect influențează inclusiv percepția climei și creează o experiență care depășește modelul clasic „hotel și plajă”.

Kemer reprezintă, de asemenea, o alegere atractivă pentru turiștii tineri și activi. După o zi petrecută pe plajă, oaspeții nu sunt limitați la facilitățile hotelului: centrul stațiunii oferă baruri, beach club-uri, discoteci, restaurante, zone de promenadă și Kemer Marina. Astfel, vacanța la resort poate fi completată cu viață urbană și divertisment, fără transferuri lungi.

Privită de pe mare, geografia zonei devine și mai impresionantă: o fâșie îngustă de litoral, golfuri pitorești, ape limpezi, versanți acoperiți de vegetație și munți care se ridică direct din apropierea țărmului.

Ce poate fi vizitat în Kemer și împrejurimi

Telecabina Tahtalı / Olympos: Acces către Muntele Tahtalı (2.365 m) și panoramă spectaculoasă asupra litoralului

Moonlight Beach: Zonă de plajă urbană ideală pentru plimbări și relaxare

Experiență cu iahtul: Croazieră de-a lungul golfurilor și plajelor din Kemer

Canionul Göynük Trasee în natură, rafting și zipline

Phaselis: Oraș antic situat pe malul mării, înconjurat de păduri de pini

Çıralı / Olympos:Zonă naturală cu plajă, vestigii istorice și trasee de drumeție

Kemer Marina: Port de agrement cu restaurante, promenade și viață de seară

Pentru diferite categorii de turiști, Kemer oferă scenarii variate de vacanță: resorturi pe litoral, promenade în jurul portului, activități nautice, trasee în natură, situri istorice, parcuri pentru familii și o viață de seară activă în centrul stațiunii.