Toți călătorii sunt îndemnați să evite purtarea unei singure culori atunci când merg cu avionul

Hainele albe și pantalonii scurți sunt două alegeri vestimentare de evitat în avion, potrivit experților în călătorii. Un videoclip viral pe TikTok a arătat cât de murdare sunt scaunele din avioane, stârnind un val de reacții. Specialiștii recomandă culori închise și pantaloni lungi pentru orice zbor.
Andreea Tobias
25 mart. 2026, 14:32, Știrile zilei

Culoarea albă se pătează extrem de ușor. Aeroporturile și avioanele sunt pline de praf, murdărie și alimente. Spațiul înghesuit crește riscul de accidente cu mâncare sau băuturi. Petele se văd imediat pe culorile deschise și pot distruge hainele definitiv, potrivit Express.

Experții recomandă nuanțe închise pentru orice zbor. Acestea ascund petele accidentale și îți asigură un aspect îngrijit la sosire.

Pantalonii scurți, o alegere riscantă la bordul avionului

O călătoare pe nume Lauren Tan a filmat un experiment simplu pe TikTok. A șters scaunul avionului de patru ori cu șervețele. Fiecare șervețel a rămas acoperit de pete negre.

Ea purta pantaloni scurți albi și a atras atenția asupra riscurilor. Bacteriile de pe scaune intră direct în contact cu pielea neacoperită. Pantalonii lungi oferă o barieră igienică eficientă.

Ce beneficii aduc pantalonii lungi într-un zbor

Pantalonii lungi protejează împotriva temperaturilor scăzute din cabină. Reduc contactul cu bacteriile de pe scaune. Previn lipirea de scaunele din piele și asigură confort pe toată durata zborului. În situații de urgență, oferă și un nivel suplimentar de protecție.

Un comentariu pe TikTok a rezumat simplu: „De aceea port doar pantaloni negri în avion”.

Două reguli simple pentru ținuta de avion

Concluzia experților este clară. Nu purta haine albe – se pătează imediat și arăți neîngrijit la destinație. Nu purta pantaloni scurți – îți expui pielea la bacterii și murdărie. Două reguli simple care îți fac zborul mai confortabil și mai igienic.

