Se strică vremea în România. Unde va fi cel mai frig și unde va ploua până la jumătatea lunii noiembrie

Conform ANM, în săptămâna 12-19 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și local în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, iar în rest va fi deficitar.

În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 26 octombrie- 2 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În săptămâna 2-9 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului, a precizat ANM.