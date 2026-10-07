Cum se transformă armata americană: vehicule de luptă cu control vocal, roboți, drone și tehnicieni în robotică

Viitoarele tancuri și vehicule de luptă ale armatei americane ar putea fi echipate cu sisteme de control vocal. Axios anunță că sistemele moderne vor permite echipajelor să opereze senzori, comunicații, drone și alte echipamente integrate, utilizând comenzi simple, în limba engleză.

Tehnologia este dezvoltată pentru vehicule, inclusiv pentru tancul de generație următoare și XM30. Modernizarea ar putea fi făcută la următoarea actualizare a dotărilor, viitoare, după testarea cu militari.

Obiectivul este de a face sarcinile echipajului mai rapide și de a reduce volumul de muncă din interiorul vehiculului. Tehnologia face parte dintr-un plan mai amplu al Pentagonului privind integrarea în armată a sistemelor autonome și a echipelor mixte oameni-drone până în anul 2028.

Reorganizarea armatei SUA pornește de la Pentagon

Sistemele de comandă autonomă reprezintă nucleul unei reorganizări istorice a Pentagonului. Practic, Armata SUA trece de la testarea izolată de tehnologii la integrarea permanentă a inteligenței artificiale și a roboților în unitățile de luptă active.

Pentru a face trecerea, americanii au înființat două mari structuri de comandă. Prima se numește Autowarcom (Autonomous Warfare Command) și este un comandament de luptă de 4 stele echivalent cu marile structuri operative ale armatei americane. Scopul său principal este să introducă dronele și sistemele IA în toate ramurile armatei terestră, aeriană și maritimă.

A doua structură de comandă se numește Fascom (Futures and Autonomous Systems Command). Structura înființată în acest an a primit ordinul să integreze permanent sisteme robotice operaționale în șase structuri cheie, inclusiv unitățile de blindate, aviație și artilerie. Ordinul trebuie îndeplinit cel mai târziu în 2028.

Apare o nouă funcție militară în armata SUA:Tehnicienii în Robotică

Pentru ca sistemele robotice să funcționeze chiar și atunci când inamicul bruiază semnalul GPS sau rețelele de comunicații, armata a introdus o nouă funcție militară.

Este vorba despre Tehnicienii în Robotică, experți care vor fi detașați pe front pentru a programa și menține sistemele active.