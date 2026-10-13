MApN a semnat contracte de aproape 10 milioane de lei cu Uzina Mecanică Sadu. Miruță: „Se poate ca fabricile critice pentru România să fie salvate”

Oficialul susține că acordurile vor asigura atât produse fabricate în România pentru înzestrarea Armatei, cât și comenzi pentru uzina aflată într-un proces de revitalizare.

Miruță: „Dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat”

Ministrul Apărării a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, semnarea celor trei contracte între MApN și Uzina Mecanică Sadu.

„În valoare de 9,88 milioane de lei, aceste noi contracte vor asigura două componente importante: înzestrarea Armatei Române cu produse fabricate în România; front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a amintit și de o discuție avută cu salariații uzinei în timpul unei vizite anterioare.

„La ultima vizită acolo, angajații m-au rugat un lucru de bun-simț: dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat”, a afirmat Miruță.

Muniție pentru noua armă de asalt a Armatei Române

Potrivit ministrului Apărării, Uzina Mecanică Sadu este inclusă în proiectele derulate prin instrumentul european SAFE și ar urma să producă muniția destinată noii arme de asalt a Armatei Române.

„Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație”, a precizat ministrul.

Miruță a mai anunțat că la Sadu a fost încheiat un contract prin care compania americană USBL ar urma să producă o nouă gamă de muniție pe platforma Sadu 2.

Astfel, potrivit ministrului, contractele anunțate marți sunt menite să asigure activitate uzinei în perioada de tranziție către proiectele de investiții și producție asociate SAFE.

Miruță: Cinci fabrici au fost „aduse la viață” în mai puțin de un an

Ministrul Apărării a prezentat situația de la Sadu drept parte a unui efort mai amplu de relansare a unor capacități industriale considerate strategice pentru România.

„Da, se poate! Se poate să gândești decizii care să lege lucruri pentru ca fabricile critice pentru România să fie salvate”, a transmis Radu Miruță.

Acesta a enumerat, alături de Sadu, Șantierul Naval Mangalia, Fabrica de Arme Cugir, Pirochim Victoria și platforma de la Mediaș.

„Sunt 5 fabrici aduse la viață în mai puțin de un an, după ce 30 de ani au fost jumulite de diverși combinatori, până când au crescut copaci unde ar fi trebuit să apară linii moderne de producție”, a susținut ministrul Apărării.