Radu Miruță cere o abordare multinațională în urma incidentelor din ultimele 24 de ore

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul Apărării într-un mesaj publicat pe Facebook, nava Sea Destiny a raportat o explozie produsă în zona sa de vizibilitate, fără ca vasul să fie afectat.

Un al doilea incident a implicat nava Yara J, care a raportat o explozie la castelul navei în timp ce se afla în apele teritoriale.

Situația cea mai gravă semnalată de Miruță vizează tancul chimic Wide Trader, care avea ca destinație Republica Moldova. Nava ar fi fost atacată cu drone în afara apelor teritoriale, iar în urma incidentului sunt persoane dispărute la bord, potrivit ministrului.

Miruță a descris situația drept o dinamică ridicată a incidentelor care încalcă regulile dreptului internațional în regiunea Mării Negre.



Trei drone au intrat în spațiul aerian al României

În același interval de 24 de ore au avut loc trei incidente distincte în spațiul aerian național.

O dronă a pătruns timp de aproximativ șapte minute în spațiul aerian românesc, la circa 35 de kilometri travers de Sfântu Gheorghe. În acest caz, două avioane de vânătoare au fost ridicate preventiv.

O altă dronă a evoluat timp de șase minute în spațiul aerian național, la 22 de kilometri est de Sulina, în timp ce un al treilea aparat a pătruns pentru aproximativ nouă minute, la cinci kilometri sud-est de Sulina.

Ministrul Apărării a precizat că în proximitatea spațiului aerian românesc au mai fost monitorizate și alte drone, autoritățile luând măsuri preventive.

Miruță: Problema de la Marea Neagră este una regională

În contextul acestor incidente, Radu Miruță a invocat programul de înzestrare cu producție locală lansat în acest an de Ministerul Apărării. Printre sistemele enumerate de ministru se află Skynex și Skyranger, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere de misiune, sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază scurtă și rachete sol-aer cu bătaie medie.

Programul include, potrivit acestuia, și capabilități C-UAS pentru contracararea dronelor, sisteme C-RAM și mini-UAS.

Ministrul susține că România a făcut progrese importante atât în dotarea Armatei, cât și în pregătirea militarilor, dar avertizează că amploarea amenințărilor din Marea Neagră depășește nivelul strict național.

„România nu este o țară aflată în război”, a subliniat Miruță. El a precizat că Armata Română își îndeplinește obligațiile de apărare cu mijloacele disponibile și că Bucureștiul încearcă să determine tratarea incidentelor din Marea Neagră într-un cadru regional și multinațional.