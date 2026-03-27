România și Albania: accent pe instruirea în comun a militarilor

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a avut, joi și vineri, la București și Sibiu, o întrevedere oficială cu omologul său din Albania, Arben Kingji, a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

Accent pe instruire

Potrivit MApN, agenda discuțiilor „a vizat consolidarea cooperării militare bilaterale, cu accent pe instruirea în comun, participarea la exerciții multinaționale și dezvoltarea programelor de educație militară”.

De asemenea, „au fost analizate modalități de intensificare a cooperării în cadrul structurilor aliate și valorificarea experienței operaționale comune, precum și oportunități de implicare în inițiative regionale”.

Cei doi oficiali au discutat despre „intensificarea cooperării în cadrul structurilor aliate”, inclusiv în cadrul NATO, insistând pe „rolul important al cooperării dintre România și Albania în consolidarea stabilității regionale”.

Vizite în teren

Vizita delegației albaneze a inclus activități la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu și în facilități de instruire din România.

„Dialogul a reconfirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor capabilități moderne și pentru continuarea participării active la misiuni și exerciții aliate”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.