„În 50 de ani n-am văzut așa ceva”: mecanicii din Italia, tot mai multe mașini stricate de carburant cu apă

Tot mai mulți șoferi din Italia rămân cu mașina în pană la scurt timp după alimentare, iar mecanicii pun multe dintre defecțiuni pe seama carburantului contaminat, adesea amestecat cu apă.

Doar în nord-estul țării, o asociație de protecție a consumatorilor a primit peste 20 de sesizări într-o singură lună, iar cazuri similare au apărut și la Roma sau în Campania.

Apa din motorină reduce ungerea pieselor și poate distruge pompa de înaltă presiune și injectoarele motoarelor diesel moderne.

Primele semne sunt rateurile la accelerare, pierderea de putere și motorul care merge neregulat, iar în cazurile grave mașina se oprește în mers.

Ce semne să urmărești, ce faci pe loc și cum ceri despăgubiri, în articolul complet pe Mediafax Italia: