Prima pagină » Breaking News » Fetele dispărute în județul Mureș au fost găsite

Fetele dispărute în județul Mureș au fost găsite

Ministerul Afacerilor Interne anunță că fetele dispărute din județul Mureș au fost găsite.
sursa foto: MAI
Petru Mazilu
30 mart. 2026, 17:12, Social

UPDATE

Anchetatorii anunță că fetele au fost găsite într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate. Acestea erau flămânde, speriate și murdare.

Un pădurar le-a găsit și le-a adus în localitate după ce a anunțat Poliția. Fetele au fost preluate de polițiști și însoțite de părinți sunt duse la o unitate medicale pentru a le fi verificată starea sănătății.

Știrea inițială:

Ministerul Afacerilor Interne anunță că cele două fete dispărute duminică au fost găsite luni.

„Rebeca și Melisa sunt în siguranță! Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit”, a transmis MAI pe Facebook.

MAI nu a oferit alte detalii.

Rebeca și Melisa, de 5, respectiv 4 ani, au fost căutate de duminică, după ce au dispărut de acasă, din Târnăveni, județul Mureș. Inițial s-a crezut că fetele au fost răpite.

