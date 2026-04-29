Prima pagină » Știrile zilei » Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Veteranilor: O lecție vie despre curaj, datorie și iubire de țară

Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Veteranilor: O lecție vie despre curaj, datorie și iubire de țară

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit miercuri cu veterani de război și reprezentanți ai acestora, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. În cadrul întâlnirii, ministrul a oferit diplome de recunoașterea și a subliniat rolul veteranilor în societate.
Sursa foto: MAI
Radu Mocanu
29 apr. 2026, 15:20, Politic

„Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întâlnire cu veterani de război, urmași ai acestora și reprezentanți ai structurilor asociative ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă și retragere, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. Au participat general-maior în retragere Stelian Dinu, veteran de război, general Ioan Hurdubaie, general Constantin Florea, președintele AVR MAI, precum și doamna Elena Răpeanu, urmașă a unui veteran de război”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne. 

Ministrul Predoiu a oferit diplome de recunoaștere pentru meritele și contribuția veteranilor. 

Veteranii de război nu sunt o pagină închisă de istorie. Sunt o lecție vie despre curaj, datorie și iubire de țară. Pentru generațiile care nu au cunoscut războiul, întâlnirea cu veteranii este o formă de educație morală. Ne ajută să înțelegem că pacea trebuie apărată, că libertatea trebuie protejată și că viitorul României trebuie construit cu respect față de cei care au apărat-o în cele mai grele momente”, spune ministrul. 

Șeful MAI a subliniat importanța veteranilor ca repere morale și surse de educație pentru generațiile actuale. „În țara noastră și în Europa trăiesc deja două, trei, patru generații care nu au cunoscut nici experiența comunismului, nici experiența celui de-al Doilea Război Mondial, cele două mari traume ale continentului din ultimii 50-70 de ani. Activitatea veteranilor, exemplul lor, interacțiunea cu ei pot fi un reper”, spune Predoiu. 

Comunicatul de presă amintește și semnificației zilei de 29 aprile, dată la care se celebrează Ziua Veteranilor. „Data amintește de Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prin care regele Carol I a instituit pentru prima dată titlul de „veteran de război”, se arată în comunicat. 

