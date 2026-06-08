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Andrei Rațiu a fost desemnat tricolorul lunii mai

Andrei Rațiu a fost desemnat tricolorul lunii mai în aplicația FRF. Este a treia astfel de distincție obținută de fundașul Naționalei în acest an.
Andrei Rațiu a fost desemnat tricolorul lunii mai
Foto: FRF
Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 14:00, Sport
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Potrivit FRF, Andrei Rațiu are 38 de meciuri la Națională și a obținut acum a doua distincție consecutivă și a treia din 2026.

Rațiu a primit 40% din voturile exprimate, fiind câștigător detașat pentru luna mai.

Iată clasamentul complet:
1. Andrei Rațiu – 40%
2. Louis Munteanu – 16,5%
3. Ionuț Radu – 15,6%
4. Nicușor Bancu – 12,8%
5. Dennis Man – 12%
6. Răzvan Marin – 3,1%.

Andrei Rațiu a avut un sezon foarte bun la echipa de club, Rayo Vallecano, formație cu care a ajuns până în finala Conference League, pierdută însă în fața celor de la Crystal Palace (0-1).

El a fost titular și integralist atât în returul semifinalei cu Strasbourg (victorie 1-0), cât și în ultimul act. Totodată, în prima ligă a Spaniei a bifat, în luna mai, 5 partide din 5 posibile.

Rațiu a fost desemnat și Tricolorul Anului 2025.

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