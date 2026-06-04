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100 milioane euro pentru Diaspora: InAfaceri.ro și Kontas Romania creează un ecosistem complet pentru antreprenorii români din străinătate

Programul „Diaspora Investește Acasă” are un buget total de 100 milioane euro și este destinat unui număr estimat de 2.000 de beneficiari. Finanțarea se acordă sub forma unui grant nerambursabil de până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși 200.000 euro pentru fiecare beneficiar. Valoarea creditului de investiții poate fi cuprinsă între 5.000 euro și 500.000 euro, cu o durată de până la 10 ani.
100 milioane euro pentru Diaspora: InAfaceri.ro și Kontas Romania creează un ecosistem complet pentru antreprenorii români din străinătate
Mediafax
04 iun. 2026, 17:38, Comunicate
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Cine poate beneficia de Programul „Diaspora Investește Acasă”?

Pentru a putea accesa finanțarea, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate prevăzute în proiectul de act normativ:

  • Societatea trebuie să fie un start-up, respectiv o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie înființată de mai puțin de 3 ani.
  • Majoritatea capitalului social trebuie să fie deținută de cetățeni români care au domiciliul sau reședința în străinătate ori au avut domiciliul/reședința în străinătate cel puțin 12 luni consecutive din ultimele 18 luni anterioare solicitării creditului.
  • Asociații majoritari trebuie să demonstreze experiență sau pregătire relevantă, având minimum 1 an experiență profesională, studii sau activitate de management în domeniul pentru care solicită finanțarea.
  • Investiția trebuie realizată în România, iar activitatea finanțată trebuie să fie eligibilă conform schemei de ajutor de minimis implementate prin program.
  • Beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie minimă de 10% din valoarea investiției, respectiv minimum 5% pentru tinerii antreprenori cu vârsta sub 35 de ani.
  • Activele achiziționate prin proiect trebuie menținute în patrimoniul firmei minimum 3 ani de la finalizarea investiției.
  • Structura acționariatului trebuie menținută minimum 3 ani, astfel încât majoritatea capitalului social să rămână în proprietatea antreprenorilor din diaspora care au accesat programul.

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