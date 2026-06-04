100 milioane euro pentru Diaspora: InAfaceri.ro și Kontas Romania creează un ecosistem complet pentru antreprenorii români din străinătate

Cine poate beneficia de Programul „Diaspora Investește Acasă”?
Pentru a putea accesa finanțarea, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate prevăzute în proiectul de act normativ:
- Societatea trebuie să fie un start-up, respectiv o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie înființată de mai puțin de 3 ani.
- Majoritatea capitalului social trebuie să fie deținută de cetățeni români care au domiciliul sau reședința în străinătate ori au avut domiciliul/reședința în străinătate cel puțin 12 luni consecutive din ultimele 18 luni anterioare solicitării creditului.
- Asociații majoritari trebuie să demonstreze experiență sau pregătire relevantă, având minimum 1 an experiență profesională, studii sau activitate de management în domeniul pentru care solicită finanțarea.
- Investiția trebuie realizată în România, iar activitatea finanțată trebuie să fie eligibilă conform schemei de ajutor de minimis implementate prin program.
- Beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie minimă de 10% din valoarea investiției, respectiv minimum 5% pentru tinerii antreprenori cu vârsta sub 35 de ani.
- Activele achiziționate prin proiect trebuie menținute în patrimoniul firmei minimum 3 ani de la finalizarea investiției.
- Structura acționariatului trebuie menținută minimum 3 ani, astfel încât majoritatea capitalului social să rămână în proprietatea antreprenorilor din diaspora care au accesat programul.
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