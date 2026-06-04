100 milioane euro pentru Diaspora: InAfaceri.ro și Kontas Romania creează un ecosistem complet pentru antreprenorii români din străinătate

Programul „Diaspora Investește Acasă” are un buget total de 100 milioane euro și este destinat unui număr estimat de 2.000 de beneficiari. Finanțarea se acordă sub forma unui grant nerambursabil de până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși 200.000 euro pentru fiecare beneficiar. Valoarea creditului de investiții poate fi cuprinsă între 5.000 euro și 500.000 euro, cu o durată de până la 10 ani.