5 tone/ha cu PT315: Fermierii din Argeș și Prahova, campioni la rapiță

Este vorba de producții de cca. 5 tone/ha ce au fost obținute de agricultorii care au aplicat o tehnologie corespunzătoare și care au înțeles că alegerea hibridului potrivit este garanția succesului la momentul recoltării. Numărul fermierilor care a atins acest prag este unul ridicat, însă în cele ce urmează vă prezentăm declarațiile a trei dintre colaboratorii Corteva Agriscience, care de altfel aleg și în această toamnă nu doar hibrizii Pioneer, ci și produsele de protecția plantelor din portofoliul companiei.

Domnul Alexandru Boeru din localitatea Berceni, județul Prahova, a obținut o producție de 5.325 kg/ha. Dumnealui lucrează 575 ha, rapiță a semănat pe 131 ha și a ales pentru 105 ha hibridul PT315, sămânță tratată cu Lumiposa.

