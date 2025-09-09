Analiza Every Can Counts: Rata de returnare a dozelor de aluminiu a ajuns la 78% în această vară

Analiza Every Can Counts, pe baza datelor RetuRo, arată că România a făcut progrese remarcabile în reciclarea dozelor de aluminiu. În luna iulie, rata de returnare a atins 78%, iar media pentru acest an rămâne constant peste 70% – mai mult decât dublu față de acum doi ani, când datele oficiale ale UE indicau o rată de reciclare de doar 35% în România. București, Timiș, Constanța, Cluj și Ilfov conduc clasamentul la nivel național.

Această creștere accelerată este susținută de introducerea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), de investițiile private în capacitățile de colectare și reciclare, de campaniile dedicate, dar și de interesul tot mai crescut al publicului pentru practici sustenabile. Inițiativele dezvoltate de organizații implicate în sustenabilitate, precum expoziția itinerantă de artă cu instalați create din doze de aluminiu sub umbrelă „I CAN” parte a inițiativei Every Can Counts, transformă reciclarea dintr-un proces tehnic într-un obicei zilnic, vizibil și cu semnificație culturală și socială.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21244