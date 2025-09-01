Analiză Storia: Interes mai mare pentru chirii: interacțiunile dintre chiriași și proprietari au crescut cu 13% în august

Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%. Luând în calcul evoluția prețurilor pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere, cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%), în timp ce în Sibiu prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut. Cele mai mici chirii continuă să fie în Arad (360 de euro/lună), Craiova și Oradea (430 euro). La polul opus, cele mai ridicate valori ale chiriilor continuă să fie în Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (650 euro) din București, precum și în Cluj-Napoca (630 euro), potrivit datelor Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21221