Prețurile apartamentelor vândute în România s-au majorat de 13 ori în ultimii 25 de ani. Dacă la începutul anilor 2000 un român avea nevoie de 12 ani de salarii pentru a cumpăra o locuință, astăzi sunt suficienți șapte, potrivit unei analize imobiliare.ro.

Evenimentele care au marcat piața imobiliară

Unul dintre cele mai intense momente care a marcat piața imobiliară a fost perioada 2006 – 2008, când prețurile au crescut nesustenabil. Creșterea artificială a fost urmată de o prăbușire spectaculoasă, odată cu criza financiară din 2008 – 2009 care a adus corecții drastice și un val de executări silite.

Programul „Prima Casă”, lansat în 2009, a contribuit la stabilizarea pieței, însă atractivitatea sa s-a redus treptat. După 2015, creșterea veniturilor, investițiile imobiliare și dezvoltarea orașelor universitare au repus piața pe un trend ascendent. Pandemia a schimbat preferințele cumpărătorilor, iar inflația și creșterea costurilor materialelor de construcție au împins prețurile spre noi recorduri.

Evoluția prețurilor în marile orașe ale României

România are șase piețe imobiliare majore care atrag studenți, investitori și companii internaționale – București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Constanța și Iași.

În Bucuresti, cumpărătorii achitau circa 20.600 euro pentru a putea cumpăra un apartament cu 2 camere. În ianuarie 2025, o proprietate similiară putea să fie achiziționată cu 90.600 de euro. Și chiriile au urmat aceeași tendință: de la 77 – 145 de euro pe lună în anul 2000, la aproximativ 550 de euro în prezent, pentru o chirie medie, potrivit calculelor Imobiliare.ro.

Cluj-Napoca

Vânzare – apartament 2 camere

2000: 18.900 € / 2025: 158.900 €

Chirie – apartament 2 camere

2000: 77–205 €/lună / 2025: 550 €/lună

Brașov

Vânzare – apartament 2 camere

2000: 8.700€ / 2025: 109.200 €

Chirie – apartament 2 camere

2000: 116 €/lună / 2025: 500 €/lună

Constanța

Vânzare – apartament 2 camere

2000: 11.000 € / 2025: 93.200 €

Chirie – apartament 2 camere

2000: 111 €/lună / 2025: 480€/lună

Iași

Vânzare – apartament 2 camere

2000: 10.600 € / 2025: 92.100 €

Chirie – apartament 2 camere

2000: 179 €/lună / 2025: 420 €/lună

Timișoara

Vânzare – apartament 2 camere

2000: 11.080 € / 2025: 91.000 €

Chirie – apartament 2 camere

2000: 130 €/lună / 2025: 400 €/lună

România vs Europa

Potrivit datelor Eurostat, între 2010 și primul trimestru din 2025, prețurile locuințelor din România au crescut cu aproximativ 30%. În Ungaria și Estonia prețurile locuințelor s-au triplat, iar în alte nouă țări – printre care Cehia, Polonia, Bulgaria – cel puțin s-au dublat.

Tendințe actuale în imobiliare

Potrivit directorului de marketing imobiliare.ro, Daniel Crainic, “piața imobiliară a simțit (…) efectele incertitudinilor de la nivel politic cu care am început 2025, dar s-a adaptat”, majorarea cotei TVA la 21% determinând accelerarea deciziilor de achiziție.

„In contextul de astăzi, tendința oamenilor este în continuare de achiziție, mai ales pentru apartamentele de trei camere, pentru apartamentele mari. (…)

Astăzi, clientul este mult mai educat, pune foarte multe întrebări – de la ce materiale se folosesc, cine este constructorul, care sunt beneficiile, care vor fi costurile de întreținere, etc. Așa cum și piața imobiliară a evoluat, la fel și cumpărătorul a evoluat odată cu ea”, a afirmat Antoanela Comșa, deputy CEO Global Vision, într-un interviu pentru Mediafax.

Cum va arăta piața în următorii 5 ani?

Experții estimează că piața va continua să crească, dar într-un ritm mai moderat. Prețurile se vor majora treptat, cu accent pe calitate și sustenabilitate. Totodată, costul ridicat al creditelor ar putea frâna temporar numărul tranzacțiilor.

Potrivit directorului de marketing imobiliare.ro, Daniel Crainic, pentru chiriași se anticipează creșteri anuale de 8–10%, pe fondul randamentelor scăzute și al cererii mari. Dezvoltatorii vor fi nevoiți să pună accent pe facilități, design și eficiență energetică, iar agenții imobiliari pe integrarea noilor tehnologii.

De asemenea, în următorii 5 ani este foarte posibil să vedem primii agenți AI care vor ajuta, eficientiza și transparentiza procesul de căutare a unei locuințe.