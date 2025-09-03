Analiză Storia: Prețurile apartamentelor cresc cu 12%, în timp ce interacțiunile dintre cumpărători și vânzători sunt în scădere

Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca (3.138 euro/mp), urmat de Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp). Iar cele mai mici valori sunt în Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și în Sibiu (1.872 euro/mp), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.

„August a fost prima lună, din iunie 2023 încoace, în care se observă o scădere anuală a interacțiunilor dintre proprietari și cei aflați în căutarea unei locuințe. Deși utilizatorii vizualizează mai multe anunțuri (+14% față de anul trecut), aceștia contactează mai puțin vânzătorii (-3% față de august 2024). Așadar, observăm că mulți dintre cei aflați în căutarea unei locuințe se află, mai degrabă, într-o etapă de analiză și așteptare”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

