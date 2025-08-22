ATEN redefineşte calitatea sunetului cu sistemul Pro Audio distribuit

Soluţia combină procesoare audio digitale (DSP), amplificatoare profesionale şi difuzoare optimizate, toate controlate centralizat prin reţeaua IP.

Provocările actuale din zona audio profesională presupun cerințe ridicate de fidelitate, acoperire uniformă a spațiilor, integrare în sistemele AV existente și control facil din rețea.

Componentele sistemului ATEN:

– Procesor DSP VC880 cu 8 intrări/8 ieșiri, filtre parametrice, compresoare și delay configurabil;

– Amplificatoare PA2240 și PA4120 rack-mount, cu eficiență energetică crescută;

– Difuzoare SPK620 (incastrabile) și SPK820 (perete), cu acustică profesională;

– Aplicație de control prin web sau mobil (ATEN Audio Control Center).

