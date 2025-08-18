Ce este un inhalator și când se recomanda utilizarea lui?

Un inhalator este un dispozitiv portabil, simplu de folosit, care are rolul să livreze medicamente direct în căile respiratorii ale utilizatorului. Folosirea lui poate face diferenţa între un episod acut de dispnee şi o respiraţie normală.
Beneficiile principale ale inhalatoarelor
Atunci când ne punem problema achiziţionării unui inhalator ne gândim, înainte de toate, la rapiditatea cu care medicamentul ajunge în plămâni. În comparaţie cu tabletele sau cu siropurile, inhalatoarele acţionează local, reducând riscul efectelor secundare sistemice. Eficienţa lor stă tocmai în modul direct de administrare şi în dozajul precis.
