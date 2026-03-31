Prima pagină » Comunicate » Fundația Leaders lansează CTRL+ALT+THINK – programul care antrenează gândirea critică a liceenilor în era inteligenței artificiale

Fundația Leaders lansează CTRL+ALT+THINK, un program inovator de gândire critică dedicat elevilor de liceu din România, cu vârste de peste 16 ani. Noua inițiativă răspunde unei nevoi urgente: dezvoltarea capacității tinerilor de a analiza, verifica și utiliza responsabil informațiile generate de inteligența artificială.
Mediafax
31 mart. 2026, 18:34, Comunicate

Într-un context în care peste 60% dintre elevi folosesc deja zilnic instrumente AI, dar doar jumătate se simt pregătiți să le înțeleagă și să le evalueze critic, CTRL+ALT+THINK vine ca o intervenție esențială în educația actuală. Programul nu este despre cum să folosești AI, ci despre cum să gândești clar înainte, în timpul și după interacțiunea cu aceasta.

De ce este necesar CTRL+ALT+THINK?

Date recente arată că:

  • Aproximativ 70% dintre elevii din România se confruntă cu dificultăți în utilizarea critică și autonomă a tehnologiei (Unicef România)
  • Mai puțin de 50% dintre școli au politici privind utilizarea AI (Date MEC & cercetare educațională, 2025)
  • Doar 4 din 10 utilizatori verifică informațiile generate de AI prin surse externe.

Aceste realități indică un „gap de gândire”, nu doar unul tehnologic. Elevii știu să folosească instrumentele, dar nu sunt pregătiți să le evalueze sau să colaboreze eficient cu ele. (Cercetare națională, 2025)

Citeşte comunicatul integral AICI

