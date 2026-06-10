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Gorenje e din nou partener FIFA World Cup 2026™

Gorenje continuă să își consolideze relația deja consacrată cu fotbalul global, revenind pentru a doua oară în calitate de sponsor al FIFA World Cup 2026™. Această nouă colaborare subliniază prezența constantă a brandului în cadrul competițiilor FIFA și angajamentul său pe termen lung față de sportul de performanță.
Gorenje e din nou partener FIFA World Cup 2026™
Mediafax
10 iun. 2026, 18:28, Comunicate
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Vizibilitate globală extinsă prin fotbalul de elită

FIFA World Cup 2026™ va reuni cele mai bune echipe naționale din lume, de pe toate continentele, fiind cea mai prestigioasă competiție din fotbalul internațional. Turneul se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, marcând prima ediție a Campionatului Mondial găzduită de trei țări, cu un format extins, conceput pentru a atrage un public global și mai numeros.

Ca parte a parteneriatului său continuu cu FIFA, Gorenje se alătură din nou ecosistemului FIFA, și își consolidează vizibilitatea pe piețele internaționale, conectându-se cu milioane de fani din întreaga lume. Această colaborare reafirmă angajamentul pe termen lung al Gorenje față de sportul global și asocierea brandului cu evenimente care celebrează competiția dar și unitatea transculturală. Prin alinierea cu un turneu de o asemenea amploare și relevanță globală, Gorenje continuă să se poziționeze alături de valorile sportului de performanță: excelență, ambiție și progres continuu.

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