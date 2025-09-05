Hisense Cooking Show a ajuns la Altex Pallady în București: spectacol culinar cu Chef Ștefan Popescu

Renumitul Chef Ștefan Popescu, alături de doi ajutori de bucătar, au susținut o demonstrație de gătit live, în cadrul Hisense Cooking Show, un spectacol al gusturilor și al tehnologiei moderne.

Evenimentul le-a oferit participanților ocazia de a descoperi cum electrocasnicele inteligente Hisense transformă gătitul într-o activitate creativă și eficientă. Chef Ștefan Popescu a prezentat rețete pregătite pe loc și a arătat cum inovația tehnologică poate simplifica experiența din bucătărie, dar și cum poate aduce un strop de inspirație.

