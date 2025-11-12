Prima pagină » Comunicate » PENNY continuă extinderea rețelei și deschide trei magazine noi în Vărăști, Strejnicu și Dolhasca

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine în Vărăști (județul Giurgiu), Strejnicu (județul Prahova) și Dolhasca (județul Suceava). Astfel, rețeaua PENNY ajunge la 434 de unități la nivel național.
12 nov. 2025, 19:17, Comunicate

Noul magazin din Vărăști este situat pe Șoseaua Principală nr. 69, are o suprafață de vânzare de 863,80 mp și dispune de 69 de locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilități, 3 pentru părinți cu copii și 2 locuri dotate cu stații de încărcare electrică. Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:30 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Magazinul din Strejnicu, amplasat pe Str. Principală, nr. 21, are o suprafață de vânzare de 843,35 mp și oferă 69 de locuri de parcare, dintre care 3 pentru persoane cu dizabilități și 3 pentru părinți cu copii. Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:30 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

