PENNY continuă extinderea rețelei și deschide trei magazine noi în Vărăști, Strejnicu și Dolhasca

Noul magazin din Vărăști este situat pe Șoseaua Principală nr. 69, are o suprafață de vânzare de 863,80 mp și dispune de 69 de locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilități, 3 pentru părinți cu copii și 2 locuri dotate cu stații de încărcare electrică. Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:30 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Magazinul din Strejnicu, amplasat pe Str. Principală, nr. 21, are o suprafață de vânzare de 843,35 mp și oferă 69 de locuri de parcare, dintre care 3 pentru persoane cu dizabilități și 3 pentru părinți cu copii. Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:30 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

