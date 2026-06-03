Producția de vin în România, între tradiție și inovație

În ultimii ani, viticultura s-a desfășurat într-un climat din ce în ce mai instabil, caracterizat de fluctuații de temperatură, perioade de umiditate ridicată și fenomene meteorologice extreme, care amplifică presiunea bolilor fungice. Făinarea rămâne una dintre cele mai persistente amenințări pentru vița-de-vie, afectând direct fotosinteza, dezvoltarea ciorchinelui și calitatea finală a vinului. În aceste condiții, protecția fitosanitară devine un element critic pentru stabilitatea producției și profitabilitatea exploatațiilor viticole.

Această realitate se reflectă în experiența cramei Viișoara din regiunea Dobrogea, coordonată de ing. Daniel Marinescu, manager de plantație. În prezent, acesta administrează aproximativ 450 de hectare de viță-de-vie, o extindere semnificativă față de suprafața de 170 de hectare exploatată în urmă cu un deceniu. Domeniul include soiuri precum Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir și Shiraz, iar producția este direcționată către piețele urbane din București și Constanța, precum și către vânzări directe din cramă.

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