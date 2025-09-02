Romanii cauta tot mai des comparatii online inainte de a cumpara – ce produse ii intereseaza cel mai mult?

Interesul pentru ghiduri de cumpărături online este în creștere. Tot mai mulți români își doresc informații clare înainte de a face o achiziție, iar articolele in care sunt prezentate cele mai bune produse atrag mii de cititori lunar.