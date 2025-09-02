Romanii cauta tot mai des comparatii online inainte de a cumpara – ce produse ii intereseaza cel mai mult?

Analiza platformei ReviewBun.Ro, arată că cele mai accesate categorii sunt telefoanele mobile, electrocasnicele de bucătărie și produsele de îngrijire personală, ceea ce comportament sugerează că utilizatorii preferă să se documenteze atent și să compare mai multe variante înainte de a lua o decizie de cumpărare.
Datele arată că interesul pentru anumite categorii de produse variază pe parcursul anului. Vara, cele mai accesate articole sunt cele dedicate aparatelor de aer condiționat și ventilatoarelor, semn că românii se pregătesc din timp pentru temperaturile ridicate. În sezonul rece, crește vizibil interesul pentru centrale termice, calorifere electrice și sisteme de încălzire.
