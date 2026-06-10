Se lansează 1414: primul număr scurt din România prin care vorbești direct cu un medic specialist, 24/7

Academia Medicilor pentru Excelență în Sănătate lansează în luna iunie 2026 serviciul 1414 (www.1414.ro), o linie telefonică prin care utilizatorii din România pot vorbi cu un medic specialist în timp real, fără programare și fără infrastructură digitală.

Serviciul devine accesibil apelând numărul scurt 1414 de pe orice telefon mobil din rețelele Orange și Vodafone.

Contextul lansării

Accesul la un medic în afara orelor de program reprezintă o provocare frecventă pentru pacienții din România.

Cabinetele medicale funcționează în general în intervalul orar standard de lucru, iar prezentarea la camera de gardă implică adesea timpi de așteptare semnificativi pentru situații care nu necesită intervenție de urgență.

1414 răspunde acestei nevoi prin conectarea directă a pacienților cu medici specialiști, disponibili 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, inclusiv în zilele de sărbătoare legală.

Cum funcționează serviciul Utilizatorul sună la 1414 de pe un telefon mobil din rețeaua Orange sau Vodafone

Conexiunea cu medicul este exclusiv audio și se stabilește fără pași suplimentari. Apelul mediu estimat durează între 10 și 20 minute, iar costul de 1,52 euro pe minut este inclus automat în factura operatorului de telefonie. Nu este necesară înregistrarea unui cont, un card bancar sau descărcarea unei aplicații.

Pentru abonații PrePay, suma se deduce din creditul disponibil. Taxarea începe după mesajul de întâmpinare. La finalul consultației, utilizatorul este avertizat sonor cu un minut înainte de încheierea timpului alocat.

Apelul poate dura maxim 30- 40 de minute per pacient, în funcție de operator.

Servicii oferite

Prin 1414, pacienții pot obține sfaturi medicale pentru situații frecvente precum febră și răceală, alergii, dureri și disconfort, interpretarea rezultatelor de laborator, recomandări privind medicamentele sau sfaturi pentru călătorii.

Serviciul este conceput pentru consultanță medicală informativă și nu înlocuiește o consultație față-în-față, investigații paraclinice sau imagistice. Medicii de la 1414 nu pot emite rețete compensate sau concedii medicale, însă pot ghida pacientul către pașii corecți de urmat. Serviciul nu înlocuiește numărul de urgență 112.

În situații critice, cum ar fi: durere toracică severă, dificultăți de respirație, pierderea cunoștinței, hemoragii sau traumatisme grave, utilizatorii sunt îndrumați să apeleze imediat serviciile de urgență, apelând 112.

Echipa medicală și acreditări

Toți medicii din platforma 1414 sunt înregistrați la Colegiul Medicilor din România și au minimum cinci ani de experiență clinică. Fiecare apel este preluat de un medic în exercițiu. Consultațiile sunt protejate de secretul profesional medical și de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Serviciul este autorizat de ANCOM și respectă standardul ISO 27001 pentru securitatea informațiilor. Disponibilitate și tarifare Serviciul 1414 este disponibil non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, inclusiv în weekend și de sărbătorile legale.

Tariful este de 1,52 euro pe minut, cu un apel mediu estimat de 10–20 minute, ceea ce reprezintă un cost estimat între 79 și 159 de lei pe consultație.

Comparativ, o consultație la un cabinet medical privat din România are un cost mediu cuprins, de regulă, între 150 și 300 de lei, la care se adaugă timpul necesar deplasării și programării.

Serviciul funcționează exclusiv în rețelele mobile Orange și Vodafone din România și nu este disponibil din afara țării sau din rețele fixe.

Despre Academia Medicilor pentru Excelență în Sănătate

Academia Medicilor pentru Excelență în Sănătate este organizația care operează serviciul 1414, cu sediul în str. Siriulului 74–76, Sector 1, București (CUI: 46434962). Misiunea organizației este îmbunătățirea accesului pacienților din România la consultanță medicală de calitate. Contact pentru presă Email: [email protected] Telefon: +40 741.104.298 Web: www.1414.ro