Search Evolution Summit Cluj – Agenda este LIVE!

Acolo vei găsi combinația perfectă de strategie, expertiză și oportunități de networking.

Pe 26 septembrie 2025, te așteptăm la Zbor Hub, Cluj-Napoca, pentru o zi intensă, plină de inspirație și idei aplicabile imediat.

Pe parcursul acestui summit vei descoperi Strategii White-hat & All-hats (white, grey, black), Insight-uri bazate pe date reale și Oportunități valoroase de networking.

Scena le aparține experților

În esență, Search Evolution Summit înseamnă schimb real de know‑how și experiență. Organizatorii au adunat pe scena principală lideri internaționali din SEO, gata să‑ți dezvăluie strategii testate.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21224